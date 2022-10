Die Veranstalter bleiben am Ball

Zwei Winter lang blieben die Ballsäle dunkel. Lockdown, Abstandsregeln und Ähnliches verhinderten die Veranstaltungen. Auch wenn es gegangen wäre – viele Veranstalter – zumeist Vereine – wurden durch die Auflagen abgeschreckt. Für die heurige Ballsaison schaut es besser aus, zumindest bis jetzt. Die Veranstaltungskalender für 2023 sind zwar noch nicht finalisiert, im Hintergrund laufen jedoch schon lebhafte Vorbereitungen. Allerdings: In den Gesprächen mit den Veranstaltern schwingt ein Aber mit.

Flexible Sicherheitskonzepte sind notwendig.

Fixpunkt im Veranstaltungskalender in Vor-Corona-Zeiten war Ball des Konrad Lorenz Gymnasiums, dieser wird dieses Jahr wieder stattfinden. Direktorin Eva Zillinger zur NÖN: „Alle Schulpartner freuen sich schon auf den Ballabend. Wir planen das Event für den 13. Jänner und stecken schon mitten in den Vorbereitungen.“ Diese laufen allerdings anders ab als in Vor-Corona-Zeiten. Konzepte, durch die flexibel auf verschiedene Situationen reagiert werden kann, sowie das Durchspielen verschiedenster Sicherheitsszenarien gehören diesmal dazu.

Der Sommer erweckt Vertrauen.

Die BHAK-BHAS Gänserndorf geht einen etwas anderen Weg. Direktor Christoph Jank informiert: „Es wird in diesem Schuljahr den 56. HAK-Ball geben. Nach langen Beratungen haben wir entschieden, den Schulball mit neuem Konzept am 2. Juni 2023 zu veranstalten.“

Man vertraut darauf, dass mit dem Sommertermin auch im kommenden Jahr kaum mit Covid-bedingten Einschränkungen zu rechnen sein wird. Die gleichen Gedanken bewegten auch das BORG Deutsch-Wagram. „Es wird anstelle des Balls ein großes Schulabschlussfest geben. Wir wollten vom traditionellen Februar-Termin wegkommen“, informiert Direktor Andreas Breitegger.

In Zistersdorf sind zwei Balltermine bereits fixiert: Der „Balle9e“ der Großgemeinde am 28. Jänner und der Dirndlball der Landjugend am 18. Februar. Ersterer fand auch in der vorigen Saison statt – allerdings sehr schaumgebremst – wie ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek zugibt: „Wir hoffen sehr, dass es diesmal wieder eine rauschende, unbeschwerte Ballnacht wird.“

Groß-Schweinbarth – der Ball-Hotspot.

In Groß-Schweinbarth sind die Planungen für den Jägerball in vollem Gange. Der Termin mit 27. Jänner steht, die Wirtin ist ebenfalls schon engagiert. Jagdleiter Johann Walzl dazu: „Der Jägerball wurde immer sehr gerne von Gästen aus dem ganzen Bezirk besucht. Wir hoffen sehr, dass es keine unliebsamen Überraschungen geben wird und wir das Event wie geplant durchführen können.“ Ebenfalls am Plan stehen der Feuerwehrball am 18. Februar und der Musikerball als Auftakt in die Ballsaison am 7. Jänner. Alle drei Veranstaltungen erfreuten sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit und man ist offensichtlich frohen Mutes, an diese Tradition wieder anknüpfen zu können.

Risiko ist für viele nicht tragbar.

Dennoch hat Corona einen Kahlschlag verursacht. So wird es in Bad Pirawarth diese Saison keine Bälle geben. In Matzen haben der ÖKB und die SPÖ bereits abgesagt, die Florianis in Obersulz auch. Die Unsicherheit, dass einmal mehr alle Bälle abgeblasen werden müssen und die Vorbereitungen umsonst waren, ist groß. Auch das Kostenrisiko ist für einen kleinen Verein nicht tragbar. Fix ist der Tanzabend der Lions Gänserndorf in Matzen am 25. Februar – falls Corona und Verordnungen nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen.

