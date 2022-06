Drei Jahre Haft für Serieneinbrecher

Werbung

Bei einer Schöffenverhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen Einbruchsdiebstählen konnte man schon den Überblick verlieren. Denn nicht nur erstreckte sich die Serie auf mehrere Bezirke mit einem Dutzend verschiedener Tatorte, allein die Vielzahl an Einzeltaten von über 50 ließ einen staunen.

Am Ende stand die Diebesserie am 12. Jänner dieses Jahres in Bruck an der Leitha, wo der 40-Jährige vorher schon mehrmals in Kellern von Wohnhäusern zugeschlagen hatte, unter anderem mit einem 46-jährigen Komplizen. An diesem Tag erkannte ein 17-Jähriger den neongrünen Schalenkoffer seiner Eltern wieder, den die zwei Angeklagten über den Hauptplatz Richtung Bahnhof schleppten. Mit sicherem Abstand und nach Kontakt mit seinem Vater verfolgte er die beiden, die zuerst ihre Beute, zwei Koffer, zurückließen und sich schließlich auf einem Parkplatz, der gleichzeitig eine Sackgasse ist, selbst Schachmatt setzten. In den Koffern befanden sich sage und schreibe 160 Flaschen Wein.

Nachdem sich der 40-Jährige bei Weitem nicht zu allen Anklagepunkten, wie einem Einbruch in ein Presshaus in Neusiedl an der Zaya am 5. Jänner dieses Jahres, schuldig bekannte, hatte die vorsitzende Richterin Monika Zbiral keine andere Wahl, als jeden einzelnen Anklagepunkt einzeln durchzudeklinieren – seien es ein Mountainbike aus einem Stiegenhaus in Götzendorf, die Kassa eines Gemüsestands in Zurndorf, ein E-Scooter, Autoschlüssel und in weiterer Folge das dazugehörige Fahrzeug in Gramatneusiedl oder ein Crossbike in Bruckneudorf und einen weiteren E-Roller in Parndorf.

„Diese Dinge habe ich nie mitgenommen“

Einen weiteren Anklagepunkt, nämlich aus einer Gartenhütte in Margarethen am Moos eine Kaffee- und eine Fliesenschneidemaschine gestohlen zu haben, wies er zurück: „Das hab‘ ich nie genommen.“ Tatsächlich passte die Tat nicht in das Muster des Mannes, der sich auf Kellereinbrüche, Fahrräder und Alkoholdiebstähle spezialisiert hatte. Auch Wohnungseinbrüche seien „nicht meine Sache“, sagte er, als es um den Vorwurf ging, versucht zu haben, in Bad Deutsch-Altenburg zwei Wohnungen mit einem Schraubendreher zu öffnen.

Bei einem Einbruch in eine Wohnhausanlage in St. Georg am Leithagebirge nütze aufgrund der von der Polizei gefundenen DNA-Spuren kein Leugnen. Und auch einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Hohenau konnte er nicht leugnen. Er und sein 46-jähriger Komplize waren von den Überwachungskameras gefilmt worden. Letztendlich konnte der Schöffensenat nur verurteilen, was die beiden gestanden. „Das mag unbefriedigend sein“, so Zbiral, aber als Richterin sei sie zur Annahme der Unschuldsvermutung verpflichtet.

Für den 40-jährigen Slowaken setzte es eine Strafe von drei Jahren und zwei Monaten, die immer noch unter der Hälfte des Möglichen blieb. Denn aufgrund seines Vorlebens greift eine Strafverschärfung, der das ursprüngliche Strafmaß um die Hälfte erhöht. Der zweite Serbe, dem auch weit weniger Taten vorgeworfen wurden, kam mit zehn Monaten Freiheitsstrafe glimpflich davon.

