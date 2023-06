Dritte Orte gewinnen an Bedeutung

Den Schwerpunkt des Vernetzungstreffens, das online über die NÖ.Regional organisiert wurde, bildete das Thema „Dritte Orte“. Als solche werden Treffpunkte neben dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz bezeichnet. Es sind ungezwungene und regelmäßig aufgesuchte Begegnungsplätze von sozialer Bedeutung, die als solche unsere Ortskerne beleben. Als konkretes Beispiel wurden „Otelos – Offene Technologielabore“ vorgestellt - inspirierende Gemeinschaftsräume, die einladen Visionen, Ideen oder Projekte miteinander zu teilen und zu verwirklichen.

Bertram Meusburger vom Land Vorarlberg, Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung, lieferte den fachlichen Input zum Thema „Dritte Orte“ als überwiegend konsumfreie, attraktive Wohlfühlorte zur hierarchiefreien Kommunikation für alle Generationen und sozialen Gesellschaftsschichten. Dritte Orte können Ortskerne beleben, indem sie z.B. an öffentlichen Plätzen oder in Leerständen eingerichtet werden. Gut überlegte Dritte Orte sollen vielfältige Aktivitäten vom Spiel über Kurse bis Information ermöglichen. Sie können überraschende und bereichernde Begegnungen herbeiführen, gegen Einsamkeit und Isolation wirken und ein lebendiges Miteinander erreichen.

Zugang muss ohne Hemmschwellen ermöglicht werden

Wichtig dabei ist es, die „Schwelle“ zu gestalten - im doppelten Sinn. Es soll ein ansprechender Zugang ohne Hemmschwellen ermöglicht werden, sowohl baulich als auch haltungsmäßig. Damit Dritte Ort nachhaltig funktionieren, ist es unabdingbar, dass ein bunter sozialer Austausch von der Gemeinde gewollt und mitgetragen wird und dass Menschen gefunden und dafür wertgeschätzt werden, dass sie sich dort engagieren.

Marianne Gugler von Otelos, den offenen Technologielaboren, berichtete über die Räumlichkeiten der Otelos, in denen sich Menschen treffen, um sich zu einem Thema auszutauschen, zu experimentieren und es spannend finden, gemeinsam zu arbeiten und dabei Spaß zu haben, unabhängig von Alter, Herkunft und Zugehörigkeit. Otelos wollen in Kooperation mit den Kommunen zu einer positiven Entwicklung der Regionen beitragen. Die Räumlichkeiten werden grundsätzlich von Kommunen finanziert und in einem ehrenamtlich vereinsorganisiertem Gastgeber-Konzept umgesetzt. Nach dem Slogan „Wenn aus Aktivität und Begeisterung Wirkung entsteht“ sollen Wissen, Ideen und Visionen kostenfrei miteinander geteilt und umgesetzt werden.

Wo solch „Dritte Orte“ im Weinviertel bereits versucht wurden und wie sie funktionieren, darüber tauschten sich die Teilnehmer im Anschluss aus. NÖ.Regional, Weinviertel Tourismus, alle vier Leaderregionen, Kleinregionen, KEM, KLAR!, eNu, Agrar Plus, NÖ Agrarbezirksbehörde und Wirtschaftskammer Gänserndorf und Mistelbach nannten Beispiele wie die „Bildungsräume Westliches Weinviertel“, Repair-Cafes, manche Bibliotheken oder Dorfhäuser. Abschließend informierte man sich noch über interessante Regionstermine im Sommer wie die Weinviertler Genusstour, die Lange Nacht der Wirtschaft oder das Festival Wein.Wild.Weinviertel.