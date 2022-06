Drogenlenker bei „Aktion Scharf“ gestoppt

Vier Streifen aus dem Bezirk nahmen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Vorwoche an einer landesweiten Polizeiaktion teil. Im Visier standen Drogen- und Alkoholsünder im Straßenverkehr. Als Einsatzleiter fungierte Chefinspektor Karl Löffler vom Gänserndorfer Bezirkspolizei-Kommando.

Die Bilanz im Bezirk kann sich sehen lassen: Zwei minderalkoholisierte (0,5 bis 0,8 Promille) und vier starkalkoholisierte Lenker (über 0,8 Promille) wurden aus dem Verkehr gezogen. Letztere mussten gleich an Ort und Stelle ihren Führerschein abgeben.

Auch zwei Drogenlenker gingen den Polizisten ins Netz. Einer war mit Kokain zugedröhnt, der andere mit Marihuana. Neben den acht Anzeigen gab es noch zahlreiche Organstrafmandate wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. Löffler fasst im NÖN-Gespräch zusammen: „Acht Anzeigen wegen Drogen oder Alkohol am Steuer in den paar Stunden, in denen wir kontrollierten, war nicht wenig.“

Unterscheiden sich eigentlich die Drogen- und Alkoholsünder vom Alter her? „Erfreulich ist, dass die Jungen kaum betrunken mit dem Auto fahren, das sind eher die älteren Mitbürger.“ Anders verhält es sich bei den Drogenlenkern. „Dort erwischen wir alle Altersgruppen“, erklärt Löffler abschließend.

