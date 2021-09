Ein Dealerpärchen aus dem Bezirk Neunkirchen hat Ermittlungen zufolge auch einen Einbruch bei einem Drogenabnehmer in Wien verübt und dabei auch einiges an Bargeld erbeutet. Ein Teil davon konnte noch sichergestellt werden, den Rest dürften der 24- und die 21-Jährige jedoch bereits für eine Reise nach Amsterdam, die Anschaffung von Suchtmitteln und die Rückzahlung von Schulden verwendet haben. Das Duo ist mittlerweile in Haft, ebenso wie zwei weitere Männer, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Das Pärchen war am 11. August unter dem Verdacht des Suchtgifthandels festgenommen worden. Neben einer kleinen Menge an Drogen wurde laut Polizei auch ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag sichergestellt. Während der 24-Jährige vorerst nicht geständig war, gab die junge Frau zu Protokoll, dass das Geld das Produkt eines Einbruches im Juli in Wien sei.

Sie und ihr Lebensgefährte hätten die Tat gemeinsam verübt, nachdem sie erfahren hätten, dass der Eigentümer der Wohnung, ein Suchtmittelabnehmer, verhaftet worden sei und sein Geld noch bei ihm zuhause gebunkert war. Die Beute sei ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag gewesen.

Dem inhaftierten Bestohlenen zufolge soll sich aber ein niedriger sechsstelliger Betrag im Tresor seiner Wohnung in Wien befunden haben.

Weitere Komplizen wurden aufgespürt

Als die zwischenzeitlich freigelassene 21-jährige Frau mit der Aussage ihres Opfers konfrontiert wurde, gab sie an, dass sie nach der Entlassung aus der Haft weitere im Haus versteckte Bargeldbestände an zwei Bekannte aus dem Suchtmittelmilieu, beide 23 und aus dem Bezirk Gänserndorf, übergeben habe. Daraufhin wurde die Frau wegen des Verdachts der Geldwäsche erneut festgenommen, so die Polizei.

Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Gänserndorf wurde ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag sichergestellt. Die beiden 23-Jährigen wurden ebenfalls wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen. Sie waren geständig und wurden wie die Frau in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Bei einer weiteren Hausdurchsuchung an der Anschrift des jungen Dealerpärchens fanden sich neben einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auch mehrere Elektronikgeräte.

Letztlich konnte noch ein hoher fünfstelliger Eurobetrag sichergestellt werden, der jedoch, laut Angabe des Bestohlenen, nicht einmal die Hälfte seiner Barschaft ausgemacht hätte.