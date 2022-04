Drohte 47-jähriger Vater einem jungen Raser?

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

Es glich der sprichwörtlichen Quadratur des Kreises, was Richterin Monika Zbiral in einem Fall von Körperverletzung und gefährlicher Drohung aufzulösen hatte. Die Sach- beziehungsweise Faktenlage war deswegen so schwierig, weil den Anklagepunkten ein Frontalcrash am 26. November 2021 auf der Neusiedler Straße in Gänserndorf vorausgegangen war.

Ein 19-Jähriger raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in das Fahrzeug einer 60-Jährigen, die mit ihrer 18-jährigen Enkelin unterwegs war – für alle Beteiligten ohne gröbere körperliche Folgen.

Der Unfall war durch das dichte Schneetreiben an diesem Tag so unübersichtlich, dass der Polizei anfangs sechs verwickelte Fahrzeuge gemeldet wurden. Dementsprechend unübersichtlich war auch die Lage nach dem Unfall für alle Beteiligten. Etwa 20 Minuten nach der Kollision traf der 47-jährige Vater der 18-Jährigen, Geschäftsführer einer Immobilien- und Baufirma, am Unfallort ein. Dort soll er dann den 19-Jährigen mit seinem Arbeitsschuh gegen das linke Schienbein getreten und ihm gedroht haben: „Ich werde dich finden und umbringen.“

Ein Bezirksinspektor (42), der als Zeuge aussagte, fasste die Lage so zusammen: „Jeder hat sich wichtig gemacht, aber kaum einer konnte etwas beitragen.“ – wobei es an Beiträgen in Form von diversen Zeugenaussagen nicht mangelte. Nur nie wollen auch nur zwei Beteiligte dasselbe wahrgenommen haben.

Außer Streit steht zumindest, dass es verbalen Kontakt zwischen dem 19-Jährigen und dem 47-Jährigen, der als Türke eines Dolmetschers vor Gericht bedurfte, gab. Doch schon da war es wieder aus mit Übereinstimmungen. Manche wollen Deutsch, andere Türkisch als Sprache zwischen den Männern wahrgenommen haben. Die Variante der Bilingualität kam auch vor. Am Ende des ersten Verhandlungstages war das Bild der Vorfälle so klar wie das Schneetreiben, das im November letzten Jahres herrschte. Zbiral musste vertagen, weil die wichtigste Zeugin, die einzige Augenzeugin der Tätlichkeit gegen den 19-Jährigen, wegen Krankheit entschuldigt war.

Angeklagter wirkte recht teilnahmslos

Der Angeklagte, von dem man den Eindruck gewinnen konnte, dass er den Prozess nicht ganz ernst nahm, konnte der Richterin nicht versichern, dass er zu einem allfälligen zweiten Verhandlungstag kommen könne – aber dafür sein Anwalt, der am ersten Prozesstag ein Phantom blieb. Schon bei einer kurzen Verhandlungsunterbrechung fragte er Zbiral, wie lange das denn noch dauern würde, seine Kunden würden nervös. Nachdem ihm die Richterin die Konsequenzen eines Nicht-Erscheinens aufzeigte, wollte er doch am 31. Mai wieder erscheinen – mit Anwalt.

