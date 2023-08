Ehepaar spendete Geldgeschenke

Hintergrund war, dass das frischgebackene Ehepaar die gesamte Summe anschließend spenden wollte. Am Tag der Hochzeit kamen im Mistelbacher Café Harlekin schließlich insgesamt 3.300 Euro zusammen.

Das erste Drittel der Summe sowie ein Weltladen-Gutschein wurden an die kleine Pia aus Ebersdorf/Zaya übergeben. Die Spende stellt einen Teilbetrag der Summe dar, mit der die Eltern ihrer Tochter einen neuen Rollstuhl anschaffen werden. Weitere 1.100 Euro gingen an das Wunschmobil des Samariterbundes, das schwerstkranken Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ihre Herzenswünsche erfüllt. Das letzte Drittel der Summe wiederum ging an die Nepalhilfe in Lichtenegg, dem Heimatort des stolzen Bräutigams.