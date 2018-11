„Ich wollt’ nur a Partie Tischfußball in dem Lokal spielen. Ich hab a Bier b‘stellt, aber zum Trinken bin nimmer ’kommen. Da S. is mi an‘gangen“, schilderte das Opfer (50) vor Gericht.

Und es fährt fort: „Wir haben uns a paar Nettigkeiten an den Kopf geworfen, dann hat a ma ohne Vorwarnung den Feitl einig‘haut. Er is eifersüchtig wegen aner Bekannten. A fixe Idee von ihm. I bin a treuer Ehemann und an der anderen net interessiert.“ Das Opfer habe seinen Kontrahenten (47) aus dem Bezirk Gänserndorf nach der Messerattacke nicht mit dem Umbringen bedroht, leugnete er eine gefährliche Drohung.

„Er hat mi g‘nervt und i bin zornig geworden“

„Hat er wohl“, entgegnete der 47-Jährige vor dem Richter und erklärte: „Er hat mi g‘nervt und i bin zornig geworden. Viel weiß ich aber nicht mehr, alkoholbedingt.“ Er habe sicher nicht mit Absicht zugestochen. Er habe das Messer nur zur Einschüchterung gezückt. Die Verletzung müsse sich der Kontrahent bei dem Gerangel zugefügt haben, beteuerte er.

Für den vorbestraften Messerschwinger setzte es 20 Monate, davon muss er vier Monate hinter Gittern absitzen.

Der verletzte Kontrahent wurde wegen der Drohung zu vier Wochen bedingt verurteilt. Aufgebracht meldete er Berufung an.