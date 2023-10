Ein „Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle

Die Experten der WKNÖ-Bezirksstelle standen beim Erfolgsfrühstück mit ihrem Fachwissen für persönliche Gespräche zur Verfügung und auch das Netzwerken kam natürlich nicht zu kurz.

„Wir haben in unserem Bezirk eine vielfältige Gründerlandschaft, auf die wir sehr stolz sind. Es ist uns ein großes Anliegen, jede Gründerin und jeden Gründer individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten“, informiert Philipp Teufl, Leiter der Bezirksstelle Gänserndorf. Dazu gehöre, so der Leiter, „dass wir nicht nur alle rechtlichen Fragen, die die Unternehmensgründung betreffen, abdecken, sondern auch ein Netzwerk zur Verfügung stellen“.

Gerade am Anfang des Unternehmerlebens sei es wichtig, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen. Die „Erfolgsfrühstücke“ fanden eine Woche lang in allen Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer NÖ statt. Mehr Infos zum Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich finden Interessenten auf www.gruenderservice.at