Ein Meet & Greet mit Lois Lammerhuber

Seit drei Jahren werden zahlreiche Bilder des Fotofestivals „La Gacilly-Baden Photo“ in der „Natur im Garten“-Erlebniswelt ausgestellt. Beim Meet & Greet mit Initiator Lois Lammerhuber waren auch Karin und Bernhard Zillinger aus Matzen-Raggendorf dabei.

25 großflächige Fotografien der Fotoausstellung Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal des Festivals „La Gacilly-Baden Photo“ sind in den Schaugärten der Garten Tulln ausgestellt. Die Arbeiten des österreichischen Jung-Fotografen Gregor Schörg zeigen einzigartige Winterlandschaften des Urwalds Rothwald rund um Gaming und Göstling im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet.

Vielfach ausgezeichneter Gegenwartsfotograf

Die Garten Tulln verloste ein Meet & Greet mit dem Initiator und vielfach ausgezeichneten österreichischen Gegenwartsfotografen Lois Lammerhuber. Das Fotofestival „La Gacilly-Baden Photo“ ist eines seiner renommiertesten Projekte mit einer Strahlkraft weit über Niederösterreich hinaus.

„Unsere ökologisch gepflegten Gärten bereichern wir nun seit drei Jahren mit Fotografien, die sich organisch in das Konzept der Gartenschau einfügen. Die Kooperation mit Lois Lammerhuber und seinem Festival ist zu einem fixen Bestandteil im umfangreichen Angebot der Garten Tulln geworden“, merkt Geschäftsführer Franz Gruber an. Für die nächsten Jahre habe man bereits Ideen für eine Fortführung der Zusammenarbeit. Unsere Fotografien werden von den Besuchern der Garten Tulln sehr geschätzt“, führt der Geschäftsführer weiter aus.

Dramaturgischer Geniestreich

„Winter-Fotos eines Urwaldwaldes und Wildnisgebietes als Ausstellung in die sommerlich blühenden Gärten in Tulln hinzuzufügen, ist einfach ein dramaturgischer Geniestreich. Diese beiden Welten zum einander ergänzenden Zusammenklingen zu bringen, beweist nicht nur sinnliches Gespür für die Natur, sondern zeigt auch wie weit man denken und träumen darf, um diese Erlebniswelt zu etwas ganz Besonderem zu machen. Respekt und Kompliment!“, schwärmt Lois Lammerhuber abschließend über die in Tulln ausgestellten Bilder seines jungen Fotografie-Kollegen Gregor Schörg.

Die Fotografien können von Interessenten noch während der gesamten laufenden Saison der Garten Tulln besichtigt werden. Der letzte Öffnungstag ist der 26. Oktober 2023.