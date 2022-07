Eine Feuerwehr mit langer Geschichte

Werbung

Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Pirawarth geht auf das Jahr 1882 zurück. Gründungsmitglieder waren Bürgermeister Michael Hochmeister, der Kurhausverwalter Eduard Brühatschek und Hauptmann Adolf Grienwald, der für ein Jahr die Position des Kommandanten innehatte.

In den Anfangszeiten stand „dem Feuer zu wehren“ im Vordergrund. Mit einfachsten Mitteln wie Eimer, Spaten und dem mittels Pferdewagen herbeigeschafften Hydrophors versuchte die Hilfsgemeinschaft Brände zu löschen – oder zumindest eine Ausbreitung zu verhindern. Der erste Feuerwehrtag datiert auf das Jahr 1923. Erst 1934 konnte die erste Motorspritze mit Mitteln aus einer Tombola angeschafft werden. Die Freude währte kurz, im Zweiten Weltkrieg wurde das Gerät beschlagnahmt. Personell war die Wehr durch den Fronteinsatz der Männer ausgedünnt. Material fiel an die Besatzungsmacht.

Unter Bürgermeister Franz Eisler gelang es, gemeinsam mit Josef Zuschmann, Leopold Büchler und Josef Schmitzer die Wehr neu zu gründen und auszurüsten. Die neue Motorspritze wurde 1946 durch eine Lebensmittelsammlung finanziert. 1953 sorgte die Installation einer Sirene für eine einfachere Alarmierung und 1953 schließlich begann der Bau eines Zeughauses, das 1956 fertiggestellt wurde. Der erste Tragkraftspritzenwagen hielt 1961 Einzug. Eine von den Bürgern großzügig bediente Haussammlung von 120.000 Schillingen ermöglichte 1977 den Ankauf eines Tanklöschwagens TLF 1000.

Das neue FF-Haus spielt alle Stückerl

Zur 100-Jahr-Feier 1982 wurde der Zubau des Zeughauses eröffnet. Mit den Jahren erwies sich das alte Zeughaus als zu klein und den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Im Juni 2015 fiel die Entscheidung für einen Neubau, schon einige Wochen später begann der Abriss.

Für die Bauzeit übersiedelte die Wehr in die GAM-Halle an der Hauptstraße. Nach drei Jahren und unzähligen Selbstleistungsstunden der Wehr wurde das neue Haus, mit rund 650 Quadratmetern Nutzfläche dreimal so groß wie das alte, mit einem Festakt offiziell in Dienst gestellt.

Beim Feuerwehrfest in Stockerau 1954 kam die Wettkampfgruppe unter die drei Besten des Bezirks. Vier Jahre später zeigten die Florianis beim Bezirksfeuerwehrtag in Bad Pirawarth ihr Können. Die Beteiligung des Kurhausverwalters an der Gründung der Wehr lässt deren Interesse an einer organisierten Brandbekämpfung vermuten. Das gilt bis heute. So wurde 2007 nach dem Zubau der Klinik Bad Pirawarth ein Alarmplan festgelegt und die Brandbekämpfung in der Garage geübt.

1955 rückte die Wehr nach Schlosshof zum Hochwassereinsatz aus, ebenso 1965. Einer der größten Brandeinsätze war das Großfeuer in der NUA Hohenruppersdorf 2004. 2014 wurde die Feuerwehrjugend gegründet, die heute 29 Mitglieder zählt. Der aktuelle Mannschaftsstand beträgt 52 Aktive und 13 Reservisten.

