Eine Person hatte drei A4-Blätter Platz

Prozesse wegen Schlepperei weisen oftmals große Ähnlichkeiten auf. Der Fakt, dass man Schlepper für gewöhnlich auf frischer Tat ertappt – weshalb an ihrer Schuld nicht zu zweifeln ist – traf auch im Fall eines 44-jährigen ungarisch-serbischen Doppelstaatsbürgers zu. Er wurde Ende September dieses Jahres in Hohenau an der March festgenommen.

Gegen acht Uhr morgens verursachte der 44-Jährige einen Unfall, bei dem er mit der Hinterachse seines Pritschenwagens in einen Straßengraben rutschte. Auf der Ladefläche des Transporters befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch 30 Fremde, die auf diese Weise nach Österreich – oder anderswohin – geschleppt werden sollten. „0,17m² oder drei Stück A4-Papier“ hatte jede der Personen lediglich als Fläche zur Verfügung“, rechnete Staatsanwältin Katharina Wittmann den Schöffen am Landesgericht Korneuburg vor.

Neben den engen Platzverhältnissen stellte auch die neun- bis zehnstündigen Fahrzeit ohne wirkliche Pausen einen Grund für Staatsanwältin Wittmann dar, um den Tatbestand des „qualvollen Zustands“, in dem die Menschen transportiert wurden, erfüllt zu sehen.

Des Weiteren wertete Wittman das dem 44-Jährigen für diese Schlepperfahrt zur Verfügung gestellte Handy und die eingespeicherten Kontakte als Beweis für die Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung.

Harald Ringelhann, Verfahrenshelfer des 44-Jährigen, sah zwar das „Grunddelikt“ seines Mandanten erfüllt, es seien aber bei Weitem nicht so viele Personen gewesen. Zudem habe sein Mandant unterwegs vier Mal Pause gemacht. „Es gab Getränke in Fülle“, so Ringelhann. Der dem Schöffensenat vorsitzende Richter Manfred Hohenecker wies den Angeklagten frühzeitig in der Verhandlung darauf hin, dass er ein „Herumreden“ nicht als Geständnis werten würde.

Im Gerichtssaal kommt Unruhe auf

So soll der 44-jährige Menschenschmuggler vor der Haftrichterin noch von zwei bis drei Fremden gesprochen haben. Schon deckte Hohenecker die eine oder andere Fehlinformation des 44-Jährigen auf. Mit Sätzen wie „Es geht um Jahre im Gefängnis“ oder „Warum glauben Sie, dass Sie das Lügen hier weiterbringt?“ konfrontierte Richter Hohenecker den Angeklagten.

Dies brachte allerdings Verteidiger Ringelhann in seiner „letzten Verhandlung vor seiner Pension“ in Wallung. Ringelhann sah seinen Mandanten von Hohenecker ungerechtfertigt in die Enge getrieben. Laut Ringelhann seien damals bloß drei Zeugen befragt worden. Dem fügte er hinzu, dass es sich maximal um 15 Fremde handeln könne.

Richter Hohenecker hielt dieser Behauptung wiederum entgegen, dass die drei befragten Personen übereinstimmend von 30 Menschen auf der Ladefläche sprachen.

Relativ rasch entfaltete sich ein Hickhack zwischen Richter Hohenecker und Verteidiger Ringelhann, das letztendlich in einer Verhandlungspause zur Beratung zwischen Ringelhann und seinem Mandanten resultierte. Nach der Pause startete der 44-jährige Schmuggler mit den Worten „Ich werde jetzt alles zugeben“ in die Verhandlung.

Dieses Geständnis ließ den Schöffensenat in seinen Beratungen zu einem Urteil von einem Drittel des Strafrahmens für den Ersttäter kommen: drei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe. Nachdem sich der 44-Jährige die ihm zustehende Bedenkzeit von drei Tagen nahm, stand bald fest: Es wird Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet ...

