Eltern sauer: „Wann kommt endlich neuer Kassen-Kinderarzt?“

Die Misere begann mit Beginn dieses Jahres: Damals kündigte die Gänserndorfer Kinderärztin wegen Überlastung durch zu viele Patienten den Vertrag mit der Krankenkasse (ÖGK). Seither ist die Praxis nur noch eine Wahlarzt-Ordination, in der man die Behandlung der Kinder privat bezahlen muss (die NÖN berichtet).

Zum Jahreswechsel – kurz vor der Landtagswahl – versprach das Land NÖ, Abhilfe zu schaffen. Noch im ersten Quartal 2023 hätte in der Gänserndorfer Tagesklinik ein Kassen-Kinderarzt aus einem Ärztepool seinen Dienst aufnehmen sollen. Diese provisorische Lösung sollte es so lange geben, bis ein neuer Kinderarzt den vakanten ÖGK-Vertrag fix übernimmt.

Bis heute gibt es weder den provisorischen Vertretungsarzt, noch einen fixen Kassen-Kinderarzt in Gänserndorf. Das Land NÖ beteuert, dass der Ball bei der Ärztekammer bzw. der ÖGK liege. Man werde aber weiterhin Druck auf die beiden Vertragspartner ausüben, damit das Projekt „Ärztepool“ endlich realisiert werde. Im Sommer gab es noch Verhandlungen zwischen Ärztekammer und ÖGK. Das Projekt könnte im vierten und letzten Quartal umgesetzt werden, hieß es zuletzt.

Betroffene Mütter machen auf Facebook ihrem Ärger Luft

Dies alles dauert den betroffenen Eltern viel zu lange. Auf Facebook machten sie in den vergangenen Tagen ihrem Ärger Luft. Manche fahren zu einem Kassen-Kinderarzt in den 22. Wiener Gemeindebezirk. Aber auch diese nehmen mittlerweile keine neuen Patienten mehr an. Andere erklären, dass sie in der Not ihren Sprössling von einem Allgemeinmediziner behandeln lassen, wobei nicht alle von diesen auch Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen durchführen.

„Ich finde es schrecklich. Über alles zerbricht man sich den Kopf – von bunten Zebrastreifen bis zu unnötigen E-Scootern. Aber einen Kassen-Kinderarzt in den Bezirk zu holen, ist wohl unmöglich“, ärgert sich eine Userin auf Facebook. Und eine andere meint: „Man wird als Mutter auf allen Ebenen nur bestraft – vom Finanziellen her bis zur Versorgung der Kinder. Die Politiker, die nie an uns Mütter und an die Kinder denken, sollten sich schämen.“

Übrigens: Zwei Kassen-Kinderärzte gibt es noch im Bezirk – eine Medizinerin praktiziert in Engelhartstetten, ein Facharzt in Groß-Enzersdorf, wobei Letzterer auch schon angekündigt hat, den Vertrag mit der ÖGK zu kündigen ...