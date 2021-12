Ende des Lockdowns: Auf Resignation folgt Hoffnung

Lockdown-Ende Nummer vier: Die Unternehmer haben sich mit der Lage arrangiert. Gefallen findet an den Schließungen niemand. Es gibt Kritik aufgrund fehlender Planbarkeit, aber auch positive Berichte über den Geschäftsgang.

Erich Kröll, der in Gänserndorf das größte Spielwarengeschäft im Bezirk betreibt, findet klare Worte: „Innerhalb von 21 Monaten wurde die fünfte Saison zerstört. Wir machen ein Viertel des Jahresumsatzes ab Mitte November.“ In den letzten drei Wochen gab es telefonische Beratung, Bestellungen konnten via E-Mail, telefonisch oder auch per WhatsApp getätigt werden, die Abholung erfolgte in einer eigens eingerichteten Pickup-Zone beim Geschäft.

Lebensmittelkonzerne graben das Geschäft ab

Dennoch sei dies alles kein Ersatz für ein „normal“ geöffnetes Geschäft. Kröll geht mit der Politik hart ins Gericht: „Die Präventionskonzepte im Handel funktionieren. Ich weiß von keinem einzigen Cluster. Warum lässt man den Handel nicht offen?“ Und weiter: „Die großen Lebensmittelhändler hatten weiterhin Non-Food- Produkte im Sortiment und bewerben das auch noch. Das wird stillschweigend geduldet – warum auch immer.“

Ganz andere Töne kommen aus der Wolloase von Yasmin Wunsch aus Zistersdorf: „Wolle kommt von ,wollen‘ und nicht von ,brauchen‘. Man muss sich eben etwas einfallen lassen. Nur raunzen geht nicht.“ Die Unternehmerin ist über Wochen mit Aufträgen eingedeckt. In der Garnmanufaktur wird Wolle eingefärbt und gewickelt: „Im ersten Lockdown habe ich mir gedacht: Das war’s dann. Aber ich wollte mich nicht geschlagen geben, habe intensiv am Kundenkontakt gearbeitet.“ Das macht sich jetzt bezahlt. Kurse gibt es heuer nicht mehr, das weihnachtliche Stricktreffen am 18. 12. allerdings schon.

„Wegen einer Minderheit müssen alle leiden“

Abholen ist für die körpernahen Dienstleister keine Alternative. Doris Teubel betreibt ein Kosmetikstudio in Gänserndorf und hat eine klare Meinung zu militanten Impfgegnern und Corona-Leugnern: „Es kann nicht sein, dass das Land wegen einer Minderheit an Querdenkern abgewirtschaftet wird. Die Geschäfte müssen zusperren, aber Rechtsradikale dürfen aufmarschieren. Mit dem Lockdown werden Steueraufkommen reduziert, der Pfusch wird gefördert.“ Teubel ortet eklatante Fehlentscheidungen in der Politik, darunter die temporäre Abschaffung der Maskenpflicht oder verspätetes Handeln bei steigenden Zahlen.

Durchaus zufrieden mit dem Geschäftsgang ist Gerhard Lauer vom Autohaus Renault und Dacia Lauer in Gänserndorf: „Wir haben gelernt. Speziell bei Dacia funktioniert Click&Collect sehr gut. Wir konnten 27 Fahrzeuge ausliefern, die Elektroautos waren gut verfügbar.“ Ersatzzahlungen werde man voraussichtlich keine brauchen, auch Kurzarbeit war nicht notwendig. Lauer sieht ein großes Verdienst der Mitarbeiter, die mit den Maßnahmen mitgegangen sind. „Viele Mitarbeiter sind schon lange bei uns, da gibt es einen großen Zusammenhalt. Dafür danke ich allen“, lobt Lauer.

Bei Friseur Patrick Busch in Zistersdorf klingelt es indes ununterbrochen. „Wir haben am Freitag und Samstag einen Telefondienst eingerichtet, um die Kundenanfragen zu bewältigen. Geöffnet wird bereits am Montag“, so Busch, der mit seinen neun Mitarbeitern bis Weihnachten quasi durcharbeiten wird. Er ist dankbar, dass man seine Dienstleistung nicht im Internet bestellen kann. Das Gefühl, am Ende als hart arbeitender Mensch als Verlierer dazustehen, macht sich dennoch breit: „Wir haben alles umgesetzt, was verlangt wurde. Und das Wort ,unbürokratisch‘ kann ich schon nicht mehr hören ...“