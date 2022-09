Energiekrise: Temperatur wird reduziert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Kosten für Strom und Heizmaterial explodieren. Die Preise für Energie kennen derzeit nur eine Tendenz – nach oben. Wir werden von allen Seiten mit Energiespar-Tipps bombardiert. Diese umzusetzen, ist aber nicht immer einfach. Wie gehen die Menschen im Bezirk damit um? Das Ergebnis der NÖN-Nachfragen auf den Punkt gebracht: Es herrscht keine rasend große Besorgnis. Die Menschen haben schon sehr viel früher als die Regierung Vorbereitungen getroffen.

Moderne Passivhäuser sind auf einen sehr geringen Energieverbrauch ausgelegt. Aber wie sieht das mit alten Häusern aus? Gertrude und Gerhard Nödl wohnen in Groß-Schweinbarth in einem alten Haus. Der Kern stammt aus dem Jahr 1701. Es wurde ursprünglich als Armenspital errichtet. Die Nödls erwarben es in den späten 1970er-Jahren, es wurde umgebaut und saniert.

Wärmedämmung an den Außenmauern ist weder architektonisch noch bauphysikalisch möglich. „Eine Art Dämmung ist der Luftpolster von vier bis fünf Zentimetern zwischen Mauerwerk und der Innenverblendung“, sagt der Hausherr. Schon im Vorjahr wurden neue Fenster eingebaut, hauptsächlich aus Lärmschutzgründen. Das Haus liegt an der Bundesstraße. Die neuen Fenster brachten allerdings eine Verbesserung der Thermik um ein bis zwei Grad.

Beheizt wird das Haus mit einer Gaszentralheizung. Für die Übergangszeit steht ein Kachelofen zur Verfügung. „Wir werden heuer wohl die Temperatur der Zentralheizung auf 20 Grad reduzieren und mehr mit dem Kachelofen heizen. Damit können wir auch die Dauer der Heizsaison verkürzen“, erzählt Gertrude Nödl.

Pellets erhöhen Emissionen

Eine Umstellung auf Pellets kommt für die beiden derzeit nicht in Frage: „Die Heizungsanlage ist erst zwei Jahre alt. Wir müssten jetzt alles rausreißen und neu machen, das ist nicht zielführend.“ Eine Pelletsheizung sieht Nödl auch wegen der Emissionen problematisch: „Das scheint aber derzeit niemanden zu interessieren.“

Wie stehen die beiden zu den Hilfen von Bund und Land? „Kurzfristig werden sie den Menschen sicher finanziell helfen. Wir vermuten, dass damit aber auch die sogenannte Volksseele beruhigt wird. Und sich die Bürger vielleicht damit in der Krise nicht so allein gelassen fühlen.“ Ob die Hilfen nachhaltig sein, werde sich erst weisen, meint das Ehepaar.

Wie geht es den Menschen, die in einer Wohnung leben? Auch hier fragte die NÖN nach: Bernhard Swoboda bewohnt eine 95 Quadratmeter große Wohnung in Gänserndorf. Die Wohnhausanlage ist rund 20 Jahre alt, die Außenmauern sind der damaligen Zeit entsprechend schon gut gedämmt. „Meine Wohnung ist mitten drinnen. Wir heizen mit einem Gasbrennwertgerät“, verrät er, dass die Heizkurve nach „unserer persönlichen Lebenssituation programmiert“ ist. Wenn niemand zuhause ist, reichen 19 Grad.

Der Installateur ist zuversichtlich, dass auch in diesem Winter genug Gas da ist. Seine jährlichen Kosten für Heizung und Strom beziffert Swoboda mit rund 700 Euro. „Das ist für mich überschaubar. Und wenn es noch einmal zu viel ist, schaffe ich das auch“, gibt sich Swoboda gelassen ob der steigenden Preise.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.