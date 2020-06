Bedingt durch die Coronakrise erlebt das Fahrrad einen regelrechten Boom. Was sagen Händler, prominente und weniger prominente Radler aus der Region zur neuen trendigen Art der Fortbewegung?

Gänserndorfs Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz bezeichnet sich selbst als „eifrigen Radfahrer“. Er legte schon vor Corona weite Strecken mit seinem Drahtesel zurück – privat wie auch beruflich. Was ist für ihn das Faszinierende am Radfahren? Merkatz: „Neben der sportlichen Betätigung und dem gesundheitlichen Aspekt erspart man sich die Parkplatzsuche bzw. das Geld für die Parkgarage. Und die Umwelt profitiert auch noch davon.“

Mit dem Bike könne man bis vor das Geschäft fahren, in dem man einkaufen will: „In meine Packtaschen passt viel hinein, das Mitnehmen der gekauften Produkte ist also kein Problem.“ Merkatz, der auch im Winter mit seinem Fahrrad unterwegs ist, sieht noch einen Vorteil für Pedalritter: „Wir brauchen nicht Eiskratzen.“ Seitdem es das E-Bike gibt, kommen alle – auch jene mit müden Beinen – in den Genuss des Radfahrens, betont der hohe Beamte. Welches Wort fällt ihm noch zum Thema Radeln ein? „Entschleunigen. Beim Treten hat man viel Zeit zum Denken – ohne Stress.“

Unser Geschäft war im April schon so leer wie gewöhnlich im September Lukas Polak

Lukas Polak handelt mit Fahrrädern, sein Familienbetrieb befindet sich in Prottes. Kann er den derzeitigen Radboom bestätigen? „Auf jeden Fall. Unser Geschäft war im April schon so leer wie gewöhnlich im September. Alle wollten heuer ein E-Bike oder ein herkömmliches Fahrrad kaufen.“ Warum das? Polak: „Meine Kunden meinten, dass sie coronabedingt den Sommerurlaub daheim verbringen und das gesparte Geld für Bikes ausgeben.“ Mit diesen könnten sie dann gemütlich zum Heurigen fahren.

Ein Paradies für Radfahrer sollte eigentlich auch im Süden des Bezirks entstehen, dort wurde in den letzten Jahren die alte Bahntrasse, auf der schon seit vielen Jahren kein Zug mehr fährt, zu einem Radweg umgestaltet. Von Leopoldsdorf bis nach Engelhartstetten konnten Pedalritter, abseits von Auto-Verkehr, in Ruhe ihre Drahtesel reiten und die Landschaft genießen.

Im Vorjahr wurden die einzelnen Etappen eröffnet, nur leider stehen die Radler derzeit vor Fahrverbots-Schildern auf einigen Abschnitten des Weges. Der Grund: Schachtelhalme unterwachsen den Weg und machen die Strecke derzeit unbefahrbar, weil große Teile der Asphaltdecke aufspringen, reißen oder große Beulen am Weg bilden, die ein gefahrloses Befahren aktuell unmöglich machen. Die beteiligten Gemeinden (die Bahntrasse konnte um einen symbolischen Preis von einem Euro von den Gemeinden erworben werden) arbeiten derzeit fieberhaft an einer Lösung für dieses Problem.

Gut ausgebaute Radwege bis ins Nachbarland

Aber auch abgesehen von diesem Weg gibt es im Marchfeld zahlreiche Möglichkeiten, auf zwei Rädern die Landschaft zu erkunden, sogar zu den östlichen Nachbarn kann man auf gut ausgebauten Radwegen strampeln, bei Schloss Hof führt die „Brücke der Freiheit“ (oder auch Chuck-Norris-Brücke) über den Grenzfluss March direkt in die Slowakei. Zusätzlich wurde kürzlich erst der neue Radweg rund um Schloss Hof eröffnet.

Wie sieht es eigentlich mit den Radfahr-Gewohnheiten von Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz aus? „Ich radle das ganze Jahr über, auch im Winter. Gänserndorf eignet sich dafür ja optimal, weil es kaum Steigungen gibt. Meistens ist man mit dem Rad schneller als mit dem Auto.“

Ganz zufrieden ist Kainz mit den Bedingungen für Pedalritter aber nicht: „Sichere Radwege sollten endlich automatisch bei der Städteplanung mitgedacht werden.“ Aktuell müsse man um jeden Meter hart kämpfen. Wichtig seien auch „legale“ Wege zwischen den einzelnen Ortschaften.