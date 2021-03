Als ob es nicht genug der Schicksalsschläge wäre, seine Eltern innerhalb von vier Monaten zu verlieren, führten Unstimmigkeiten bei der Abwicklung der Erbschaften bei einer Gänserndorfer Familie auch noch zu einer Anklage wegen versuchten schweren Betruges am Landesgericht Korneuburg. Konkret ging es um Schulden, die der 43-jährige Sohn beim Vater am 13. Juli 2019 getilgt haben will – beziehungsweise um den dazugehörigen Schuldschein.

Die handgeschriebene Tilgung, von der es kein Original gibt und die durch die Unterschriften der Eltern bestätigt sein soll, wies allerdings die Summe von 14.400 Euro aus, wohingegen der Vater in der Schuldenliste einen Ausstand von 14.900 vermerkte. Die Schwester zweifelte die Unterschriften an und ließ privat ein grafologisches Gutachten erstellen, das erhebliche Abweichungen in der Schriftführung zwischen den Proben und dem Schuldschein erkannte.

„Haben Sie das Dokument gefälscht?“ Richter Dietmar Nußbaumer

Auch Richter Dietmar Nußbaumer meinte, mit freiem Auge Unterschiede zu erkennen, und wandte sich mit der „einmaligen Frage“ an den 43-Jährigen: „Haben Sie das Dokument gefälscht?“ Die Frage zielte auf eine diversionelle Erledigung für den Angeklagten ab, der die Frage allerdings verneinte. Außerdem zweifelte sein Verteidiger die Aussagekraft des Gutachtens an und beantragte, einen gerichtlich beeideten Sachverständigen zu bestellen. Dem Antrag kam Nußbaumer auch nach und vertagte den Prozess.

Dem ebenfalls angeklagten 45-jährigen Halbbruder, der bei einem Notartermin am 10. September 2020 die Übergabe des geschuldeten Geldes – auf Wunsch der Schwester – beim Notar mit Unterschrift fälschlich bestätigte, attestierte Nußbaumer eine gewisse Überforderung im Umgang mit komplexen Vorgängen.

Die mangelnde „detaillierte Kenntnis“ seines Mandanten hob auch Strafverteidiger Peter Gatternig hervor und wurde mit einem Freispruch in seiner Sichtweise schließlich bestätigt.