Bezirk Gänserndorf Ermittlungen gegen 94-Jährigen wegen Tötung auf Verlangen

Foto: Weingartner-Foto

E in 94-Jähriger soll am Sonntag im Bezirk Gänserndorf seine schwer kranke Ehefrau im Alter von 74 Jahren getötet haben. Nach einem anschließenden Suizidversuch wurde der Pensionist ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann werde wegen Tötung auf Verlangen ermittelt, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag auf APA-Anfrage einen „Kurier“-Onlinebericht.