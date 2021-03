In der Vorwoche geisterte ein Gerücht herum: Wer seinen Impftermin storniert, weil er AstraZeneca nicht will, muss sich hinten anstellen. Verifizieren ließ sich diese Meldung bislang nicht. Notruf Niederösterreich dementiert. Eine Buchung nach einem Terminstorno sei sofort wieder möglich, wenn die Impfberechtigung vorliegt und entsprechende Termine freigeschalten werden.

Samstagnachmittag: Die NÖN-Redakteurin steht mit ihrem Lebensgefährten in einer beachtlichen Schlange vor dem Impfzentrum in Gänserndorf. Drei Impftage wurden zusammengelegt. Der Grund: AstraZeneca hat nicht geliefert – wieder einmal. Missmutige Kommentare sind zu hören: „Warum brauche ich überhaupt einen Termin?“ oder „Das ist das reinste Chaos.“ Leiser ist zu hören: „Wenigstens bekomme ich jetzt den besseren Impfstoff.“

Geimpft wurde aufgrund des Lieferausfalls mit Moderna, ein mRNA-Präparat wie auch jenes von BioNtech/Pfizer – offiziell nicht besser oder schlechter als AstraZeneca. Eine zunehmende Anzahl von Menschen sieht das allerdings nicht so. Sehr krass drückt das eine ältere Frau aus: „Mir geben Sie das billige Zeug.“

Lieferkürzungen und Meldungen über aufgetretene Thrombosen und sogar Todesfälle scheinen den Ruf des Vakzins grundlegend geschädigt zu haben. Die Skepsis bei den Menschen ist groß, auch wenn das niemand offiziell aussprechen möchte. Als letzte Woche noch das Gerücht aufkam, Impfwillige würden „ans Ende der Schlange“ gereiht, wenn sie jetzt einen Impftermin absagen, weil sie AstraZeneca nicht wollen, machte die Sache wohl nicht besser.

Nach Storno kann sofort wieder gebucht werden

Die NÖN fragte bei Notruf Niederösterreich nach. Pressesprecher Stefan Spielbichler erklärt: „Wenn jemand seine Buchung storniert – aus welchem Grund auch immer – kann sofort wieder gebucht werden, solange die Impfberechtigung besteht und es gerade die Möglichkeit zum Buchen gibt.“ Es werden im Wochenrhythmus Termine freigeschaltet, um sicherzustellen, dass alle innerhalb der Gruppe ihren Termin bekommen.

Was würde Medizinalrat Helmut Legat seinen Patienten raten? „Menschen mit schweren Gerinnungsstörungen sollen sich an die Gerinnungsambulanzen oder Fachärzte wenden.“ Er verweist auf die offizielle Stellungnahme der EMA, die allerdings beim „Mann von der Straße“ mit Skepsis aufgenommen wird. Der erfahrene Mediziner hat eine klare Meinung zur Impfung: „Impfen ist wesentlich ungefährlicher als die Krankheit. Nur mit dem Impfen können wir die Pandemie zurückdrängen.“ Er würde ebenfalls AstraZeneca nehmen.

Hart ins Gericht geht Legat mit Corona-Leugnern und Demonstranten. „Warum unterschreiben sie nicht eine Art Covidsche Patientenverfügung, um im Falle einer Erkrankung auf die Behandlung zu verzichten? Die Ärzte würden sich die Triage ersparen.“ Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das: Derjenige, der die beste Aussicht auf Genesung hat, bekommt in knappen Zeiten zuerst eine Behandlung. Und das ist nicht nur auf Covid- 19-Patienten beschränkt. So könnte es sein, dass ein Herzinfarktpatient gegenüber einem Covid-19-Patienten zurückgereiht wird – wenn er schlechtere Aussichten hat. Triage ist also eine Entscheidung über Leben oder Tod. Bislang blieb das den Österreichern erspart.

Von weiteren Öffnungen hält der Mediziner nichts – im Gegenteil: „Die Schulen sollten wieder geschlossen werden. Kinder sind Treiber in der Pandemie, weil sie infektiös sind, aber nicht erkranken.“