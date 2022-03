Es staubt gewaltig: Bauern in Sorge wegen Trockenheit

Werbung

Ein Sonntagsspaziergang an einem warmen Frühlingstag: Die NÖN-Reporterin quert eine Wiese, die Schuhe bleiben trocken. Was den Wanderern entgegenkommt, ist für die Landwirtschaft ein Riesenproblem.

Manfred Zörnpfenning, Obmann der Gänserndorfer Bezirksbauernkammer: „Die Frühsaaten keimen nicht flächendeckend auf, es ist zu wenig Feuchtigkeit im Boden. Das betrifft Sommerweizen, Sommergerste, Zwiebel, Karotten und Zuckerrüben, aber auch Sonnenblumen.“

Im Marchfeld wird bereits beregnet. Diese Option haben aber nicht alle Landwirte. So ist eine Beregnung nördlich der B8 wegen des tiefen Grundwasserspiegels schwer bis gar nicht möglich. Die Landwirtschaft hofft auf den prognostizierten Regen.

Da wird groß verkündet, dass heuer Brachflächen bebaut werden können – was aber so nicht stimmt.“

Manfred Zörnpfenning, Bezirksbauernkammer-Obmann

Alternative Feldpflanzen sind für Zörnpfenning kein Weg. „Wir müssen produzieren, was der Markt braucht, heuer ganz besonders“, so der Landwirt aus Aderklaa im Hinblick auf die Ausfälle durch den Ukraine-Krieg. Um dann mit der Politik hart ins Gericht zu gehen: „Da wird groß verkündet, dass heuer Brachflächen bebaut werden können – was aber so nicht stimmt. Freigegeben sind nur ökologische Vorratsflächen und das sind in ganz Österreich lediglich 9.000 Hektar. Damit bewegen wir keinen Markt.“ Im Vergleich dazu: Allein im Bezirk Gänserndorf gibt es 88.000 Hektar Ackerfläche.

Die sogenannten Biodiversitätsflächen, von denen jeder konventionelle Landwirt fünf Prozent seiner Gesamtfläche halten muss, sind in der Freigabe nicht inkludiert. „Hier gibt es noch immer keine Entscheidung seitens Brüssels oder der österreichischen Politik. Für heuer ist es auch schon zu spät. Wir müssen jetzt schon für 2023 planen“, kritisiert Zörnpfenning das mangelnde Verständnis für die Landwirtschaft bei den politischen Entscheidungsträgern.

Walter Loibl aus Ebenthal blickt sorgenvoll auf die Äcker, nur stellenweise sind grüne Zipfelchen der Sommersaat zu sehen. „Das ist ein Trauerspiel. Die March ist nicht weit weg von uns, trotzdem sind die Böden viel zu trocken. Besser ist es bei den Winterungen. Diese Pflanzen sind schon eingewurzelt.“ Die Kombination von Trockenheit, Kälte und Wind setzt den Ackerflächen zu.

„Windschutzgürtel aus niedrigen Heckenpflanzen“

Loibl berichtet von neuen Ideen: „Derzeit laufen Untersuchungen zu Windschutzgürteln aus niedrigeren Heckenpflanzen. Dieser sogenannte Agrarforst könnte mit Nutzpflanzen wie Haselnuss bepflanzt werden. Man erwartet sich Auswirkungen auf die Bodenerosion und der Taueffekt könnte bei der Herbstfrucht helfen.“

Einen Sonderweg gehen Roman und Stefan Romstorfer aus Auersthal. Sie kultivieren Erdnüsse und haben mit ihrer Erdnussbutter das zweite Mal in Folge den Preis für das Bio-Produkt des Jahres erhalten. „Die Pflanzen passen gut zu dem veränderten Klima mit weniger Wasser und höheren Temperaturen“, so Romstorfer im NÖN-Interview.

Andreas Himmelbauer betreut als Oberförster die Waldflächen des Forstbetriebes Abensperg und Traun. „Heuer war das trockenste Frühjahr seit den Aufzeichnungen. Die Neuaufforstungen leiden. Wir pflanzen nur noch im Herbst und so viel Diversität, wie es nur geht.“

Es gibt keine natürlichen Wasserstellen oder Bäche im Wald. Deswegen wurden bereits vor einigen Jahren Wasserleitungen in den Wald verlegt, um Biotope anzulegen: „Diese künstlichen Wasserstellen helfen zumindest dem Wild und der Flora rundherum. Großflächige Bewässerung ist aber nicht möglich.“

