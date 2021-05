„Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, war die Einlassung eines 53-jährigen Berufsfeuerwehrmanns zum Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung am Landesgericht Korneuburg vor Richter Dietmar Nußbaumer. Diese soll sich laut Anklage der Staatsanwaltschaft seit 2015 gegen seinen jetzt 22-jährigen Sohn und seine 47-jährige Lebensgefährtin in einem Haus in Gänserndorf gerichtet haben. Eskaliert sei die Situation im Februar vergangenen Jahres, wo er die Frau verbal und mit einem Messer bedroht haben soll.

„Leicht machen Sie's mir nicht", haderte Richter Nußbaumer mit der Verantwortung des Angeklagten.

Zwar räumte der Angeklagte einen täglichen Konsum von zwei Bieren ein, was Nußbaumer später mit den Worten „Das glaube ich Ihnen nicht“ quittierte, verschwieg aber die gleichzeitige Einnahme von Antidepressiva, die er im Zuge einer Therapie im Landesklinikum Mistelbach verschrieben bekam. Sein Sohn und vor allem seine ehemalige Lebensgefährtin schilderten einen Menschen, der sich herrschsüchtig verhielt. So habe er den damals 18-Jährigen aufgefordert, „er ist der Herr im Haus“ zu ihm zu sagen.

In einer abgesonderten Einvernahme und spürbar unter den Eindrücken des Erlebten stehend, antwortete die Frau auf die Frage des Richters nach Schadensersatz: „Ich will nur angstfrei mit meinen Kindern leben.“ Davor schilderte sie eindrücklich und den Tränen nahe den Messerangriff. Noch einmal forderte Nußbaumer den Angeklagten auf, seine Verantwortung zu überdenken. Nach einer vertraulichen Beratung mit seinem Verteidiger Gregor Holzknecht klang diese dann so: „Ich kann nicht ausschließen, dass ...“

Das Eingeständnis entlockte Richter Nußbaumer die Bemerkung „dann doch noch“. Das – zumindest monetär – empfindliche Urteil lautete auf 21.000 Euro Geldstrafe. Die Hälfte davon setzte der Richter zur Bewährung aus, knüpfte aber gleichzeitig die Bedingungen daran, keinerlei Kontakt zu den Söhnen und der Ex-Lebensgefährtin aufzunehmen sowie den Nachweis einer Entwöhnungsbehandlung und allenfalls einer Psychotherapie zu erbringen.