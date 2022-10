Familiennachzug: Geld einkassiert, Hilfe verweigert

Seine guten Kontakte wollte ein 38-jähriger Türke für den legalen Familiennachzug des Vaters und der Schwester eines 35-jährigen Syrers in Gänserndorf zur Verfügung stellen. Herausgekommen ist ein Prozess wegen schweren Betrugs gegen den 38-Jährigen am Landesgericht Korneuburg. Dass sie schon „angenehmere“ Angeklagte vor sich sitzen hatte, bemerkte Richterin Anna Wiesflecker prompt bei der Diskussion wegen der Zustellung der Ladung.

Er habe nichts bekommen, wisse auch nicht, was ihm vorgeworfen werde, und überhaupt habe er von seinem Neffen von der Verhandlung erfahren. Dem konnte die Richterin entgegenhalten, dass er am 12. Juli dieses Jahres die Übernahme der Ladung – die ihm Wiesflecker mit der Polizei zustellen ließ – bestätigt habe. „Sie werden’s nicht gelesen haben – das ist was anderes“, beendete die Richterin die Diskussion und wandte sich dem Fall zu.

Am 6. August letzten Jahres habe er 6.000 Euro für die Abwicklung des avisierten Familiennachzugs bekommen. Die entsprechende Vereinbarung leugnete der Türke auch nicht. Aber was bitte könne er dafür, wenn sich das Prozedere in der Agentur in der Türkei so lang hinziehe? Da dürfte er wohl überlesen haben, dass im Vertrag im Falle eines Misserfolgs auch die Rückzahlung des Geldes vereinbart war. Fast selbstredend, dass diese bis heute nicht erfolgte.

Die tragische Note an dem Fall ist der Tod des Vaters des Syrers, der während der Bemühungen um sein Kommen nach Österreich verstarb. Live im Gerichtssaal bat Wiesflecker, den Angeklagten mit der türkischen Agentur zu telefonieren. Der 38-Jährige hatte behauptet, dass die Agentur für die bereits geleisteten Tätigkeiten eine Gebühr einbehalten würde, ansonsten aber bereit wäre, das Geld rückzuerstatten.

Das Telefonat ergab nichts Erhellendes, weswegen die Richterin vom 38-Jährigen einen validen Nachweis der Existenz dieser Agentur einforderte. Außerdem interessierte sie noch der Chatverlauf des 35-jährigen Syrers mit dem Angeklagten. Die Richterin riet diesem, den Schaden bis zum nächsten Gerichtstermin beglichen zu haben, wenn er denn keine groben Schwierigkeiten bekommen möchte.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.