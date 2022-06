Ferienbetreuung: Jetzt gibt es Spiel und Spaß für Kids

Werbung

Für die Kinder sind es zwei herrliche Sommermonate, für die Eltern die Zeit für generalstabsmäßige Planungen – die Ferien. Wenn nicht gerade Omas und Opas mit Tagesfreizeit zur Verfügung stehen, stellt sich für berufstätige Eltern die Frage: Wie die Kinder während der schul- bzw. kindergartenfreien Zeit betreuen?

Glücklicherweise sind die Betreuungsangebote im Bezirk mittlerweile flächendeckend vorhanden. Neben der Tagesbetreuung in Schule und Kindergarten stehen ebensolche Angebote auch in den Kleinkindergruppen zur Verfügung. Zusätzlich werden eigens organisierte Ferienprogramme geboten, die für Abwechslung bei den Kindern sorgen.

Die Gemeinde Bad Pirawarth organisiert bereits seit Jahren ein Ferienspiel in den Monaten Juli und August. Teilnehmen können Volksschul- und Vorschulkinder. In Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen wird ein buntes Programm ausgearbeitet. Für jedes Interessensgebiet ist etwas dabei. Bürgermeister Kurt Jantschitsch: „Es ist uns sogar im ersten Pandemiejahr gelungen, ein zwar abgespecktes, aber doch abwechslungsreiches Angebot zu erarbeiten.“

Aktive Vereine im Ort sind natürlich hilfreich

Eine große Anzahl aktiver Vereine im Ort, die sich bereit erklären, mitzuhelfen, macht die Organisation natürlich einfacher. So gab es im sportlichen Bereich einen Schnuppertag des Union-Judo-Clubs. Der Sportverein legte den Fokus auf Fußball und mit dem Laufclub LRC-Puma konnten die Kinder ihre Fitness unter Beweis stellen. Mit dabei war bisher auch immer der Tennisclub und sehr beliebt waren die Besuche bei der Feuerwehr. Beim Jugendrotkreuz gab es einen Rettungswagen zu bestaunen und Wiederbelebungsübungen an der Puppe. Wanderungen und Bastelnachmittage rundeten das Programm ab.

In Bad Pirawarth sind schon 18 Termine fixiert

Gemeindemitarbeiterin Claudia Messnig zum heurigen Programm: „Die Organisation läuft auf Hochtouren, es sind schon 18 Termine fixiert, darunter ein Besuch beim Kindermusical Ritter Rost. Es wird sicher auch heuer wieder ein interessantes Ferienspiel.“ Zwei Fixpunkte gibt es jedenfalls immer – das Eröffnungsfrühstück und die Abschlussfeier. Wer zumindest drei Stempel im Ferienspielpass vorweisen kann, nimmt an der Schlussverlosung teil.

Die Ferienbetreuung in Kindergarten und Schule sowie für die Kleinkindergruppe steht für insgesamt sechs Wochen – vom 4. bis 22. Juli und vom 16. August bis 2. September – zur Verfügung. Die Preise sind gestaffelt nach der Anzahl der benötigten Stunden.

In Untersiebenbrunn gab es im Vorjahr zum ersten Mal eine betreute Ferienwoche. „Die Rückmeldungen waren sehr gut. Daher wird es die Ferienwoche heuer wieder geben“, informiert Bürgermeisterin Dagmar Zier. Das Angebot stellt auf Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren ab und bietet sportliche Aktivitäten oder auch einen Ausflug ins Freibad. Die Organisation erfolgt gemeinsam mit einem privaten Verein und ist kostenpflichtig.

Damit stehen den Eltern und Kindern insgesamt sieben Wochen Angebot zur Verfügung. Die Kindertagesbetreuungseinrichtung „Storchennest“ ist in den ersten und letzten drei Ferienwochen von 7 bis 16 Uhr geöffnet, der Kindergarten von 7 bis 17 Uhr. In der „schulischen“ Nachmittagsbetreuung stehen Basteln und Spielplatzbesuche am Programm. Hauptattraktion an heißen Tagen wird wieder der eigens aufgestellte Pool sein.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.