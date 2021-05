In Coronazeiten ist eine große Zuhörerschaft bei Prozessen eher nicht zu erwarten. Anders verhielt es sich bei einer Anklage wegen dreier Brände in Kellerabteilen einer Wohnhausanlage in Oberhausen und eines in Brand gesteckten Motorrollers. Über ein Dutzend Zeugen und Opfer tummelten sich vor dem Gerichtssaal im Landesgericht Korneuburg.

Danach fokussierte sich die Verhandlung auf den 29-jährigen Angeklagten. „Wir entscheiden über Ihre nächsten zehn Jahre“, führte Hohenecker dem Berufskraftfahrer das Strafmaß seines Tuns vor Augen. „Zähneknirschend“, wie es Staatsanwalt Josef Mechtler bezeichnete, übernahm der Mann die Verantwortung für die drei versuchten Brände am 28. August, 2. und 20. September letzten Jahres. Mit dem besagten Motorroller wollte er aber nichts zu tun haben.

Konkretes Motiv ist nicht bekannt

Schwierig gestaltete sich die Suche nach dem Motiv des Mannes. „Ich will nicht mehr dazu sagen“, nahm der 29-Jährige sein Recht in Anspruch, nach seinem Schuldbekenntnis zu schweigen. Das einzig plausible Motiv für die Taten, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstanden ist, sah Hohenecker in dem Versuch, „sich wichtig zu machen“ bei der nach dreieinhalb Jahren zu Ende gehenden Beziehung zu seiner 30-jährigen Freundin. Ihr Kellerabteil war ebenfalls betroffen. Der erste Brand im August ging von selbst aus, analysierte der Brandsachverständige Franz Bind vor den Schöffen. Der am 2. September zwar auch, war aber – wie der Brand am 20. September, der den größten Schaden verursachte – geeignet, eine Feuersbrunst auszulösen. Den Brand seines Motorrollers erklärte sich der Besitzer, Ortsvorsteher Kurt Schüller, als Zeuge eher mit einem „Bubenstreich“ einiger Jugendlicher, mit denen er zu dieser Zeit Probleme hatte.

Von der Anklage des ersten Brandes im August und dem des Motorrollers wurde der 29-Jährige freigesprochen. Für die zwei Brände im September lautete das Urteil auf 24 Monate Freiheitsstrafe, davon 16 bedingt.