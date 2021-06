Noch listet die Marchfelder Bank (früher Volksbank Marchfeld) elf Filialen mit geregelten Öffnungszeiten auf ihrer Homepage auf: Gänserndorf, Angern, Groß-Enzersdorf, Lassee, Leopoldsdorf, Marchegg-Bahnhof, Marchegg-Stadt, Oberweiden, Orth, Strasshof und Wien-Eßling. Ab kommendem Herbst werden es nur noch vier sein.

Übrig bleiben die Zentrale in Gänserndorf sowie die Standorte in Groß-Enzersdorf und Leopoldsdorf als vollwertige Zweigstellen – ebenso eine Filiale in Marchegg, für die noch eine passende, nämlich zentralere Adresse gesucht wird. Was die anderen bisherigen Filialen betrifft, gebe es noch Gespräche mit den betroffenen Gemeinden bzw. den Vermietern der Immobilien, so Vorstandsvorsitzender Erich Fellner gegenüber der NÖN. Das Ziel sei, Selbstbedienungsfoyers mit Automaten und einem kleinen Besprechungsraum zu erhalten.

Corona-Pandemie hat sich stark ausgewirkt

Warum kommt es zu dieser Umstrukturierung? Fellner: „Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Kundenverhalten stark verändert. Auch ältere Mitbürger nutzen jetzt verstärkt das Internet-Banking.“ Somit sei es nicht mehr notwendig, künftig auf ein teures Filialnetz zu setzen, wo die Bankmitarbeiter darauf warten, dass irgendwann ein Kunde kommt.

Direktor Erich Fellner gegenüber der NÖN: „Dem allgemeinen Trend zur Digitalisierung können auch wir uns nicht entziehen.“ privat

Fellner und sein Geldinstitut wollen deshalb den Spieß umdrehen: „Unser Mitarbeiter nimmt seinen Arbeitsplatz mit und fährt damit zum Kunden, wenn dieser es wünscht.“

Mit Laptop, Tablet und Smartphone sei dies technisch kein Problem mehr. Außerdem müsse die Marchfelder Bank als Genossenschaftsbank wenn schon nicht gewinnorientiert, dann zumindest kostendeckend agieren: „Kleinstrukturierte Filialen sind nicht mehr wirtschaftlich – dort ist die Kundenfrequenz einfach zu gering.“

Wenige Mitarbeiter werden gekündigt

Müssen im Zuge der Umstrukturierung Bankmitarbeiter gekündigt werden? „Von unseren rund 80 Mitarbeitern sind maximal acht betroffen. Hier versuchen wir, durch den natürlichen Abgang und mit einem Sozialplan Härtefälle zu vermeiden.“ Sechs bis acht klingt eigentlich wenig, wenn man bedenkt, dass sieben Filialen mehr oder weniger geschlossen werden. „Man darf nicht vergessen, dass wir an diesen Standorten auf mobile Kundenbetreuer setzen. Somit brauchen wir dort weiterhin Mitarbeiter.“

Der Bankdirektor betont abschließend: „Wichtig ist, dass unsere Kunden jederzeit ihre persönlichen Betreuer erreichen können – und nicht wie bei manchen anderen Firmen am Ende der Telefonleitung jemand von einem Callcenter, der vielleicht sogar in einem anderen Land sitzt, antwortet.“