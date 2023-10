Florianis übten in Brünn

Wie wichtig auch internationale Kontakte im Feuerwehrwesen sind, zeigte sich zuletzt, als eine Abordnung aus dem Bezirk Gänserndorf die tschechischen Kameraden in der Feuerwehrschule in der Stadt Brünn besuchte.

Aufgrund der jahrelangen guten Zusammenarbeit wurde vereinbart, gemeinsam die Atemschutzausbildung zu intensivieren und den Ausbildern die Möglichkeit zu geben, die notwendige Zertifizierung der Klasse 5 zu erlangen. In dieser Heißausbildung wird in einer feststoffbefeuerten Wärmegewöhungsanlage in Brünn das Vorgehen im Innenangriff unter realen Temperaturen und entsprechender Sichtbehinderung trainiert.

Des Weiteren findet im nächsten Jahr auch die Ausbildung am Cobra-Löschsystem- Fahrzeug in Brünn statt, das zukünftig in Kollnbrunn stationiert sein wird. Neben der Grundausbildung wird es eine Einschulung in die Technik und Taktik geben, um das Wissen auch im Bezirk weitergeben zu können.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker sowie auch die mitgereisten Kameraden Markus Unger, Martin Kriegl (FF Franzensdorf) und Anton Achter (FF Kollnbrunn) freuen sich bereits jetzt auf die intensive Zusammenarbeit mit den tschechischen FF-Kollegen, die mit Sicherheit von Erfolg gekrönt sein wird.