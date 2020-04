FP-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn bemängelt die Schließung der meisten Altstoffsammelzentren. Der Grünschnitt kann nicht entsorgt werden. „Seit Wochen sind hunderttausende Niederösterreicher zum Zuhausebleiben angehalten. Für viele ist die Gartenarbeit dabei eine Abwechslung vom täglichen Corona-Wahnsinn und die einzig mögliche Frischluftaktivität“, sagt Dorner.

Der freiheitliche Kommunalsprecher kann dieser generellen Schließung der Deponien nichts Positives abgewinnen: „Die Abgabe von Grünschnitt, Bauschutt, alten Elektrogeräten etc. erfordern keinerlei persönlichen Kontakt. Die Wahrung aller Sicherheitsabstände kann jederzeit problemlos eingehalten werden.“

Die NÖN fragte bei Kathrin Dürr, Geschäftsführerin des Gemeindeverbandes für Umweltaufgaben, nach: „Der G.V.U. des Bezirks Gänserndorf hat sich in seiner Empfehlung zum Betrieb der Altstoffsammelzentren zum einen an den Vorgaben der Bundesregierung und zum anderen an den Empfehlungen des Amtes der NÖ Landesregierung sowie der NÖ Umweltverbände orientiert.“

Auf Basis der von der Bundesregierung verlautbarten Lockerung der bestehenden Maßnahmen sprechen sich sowohl der G.V.U. Gänserndorf als auch die NÖ Umweltverbände dafür aus, die Altstoffsammelzentren nach Ostern wieder in den Regelbetrieb überzuführen. Die Gesundheit stehe für den G.V.U. im Mittelpunkt.

In einigen Gemeinden wurden bereits in der Osterwoche die Grünschnittplätze wieder zugänglich gemacht. Auch Alt-stoffsammelzentren sollen nun schrittweise wieder geöffnet werden, allerdings unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen. Dürr abschließend: „Wir danken der Bevölkerung für das engagierte Mittragen der Maßnahmen.“