Dieter Dorner kam vor 50 Jahren in Wien zur Welt. Sein Vater war Kärntner, die Mutter Untersiebenbrunnerin. Aufgewachsen ist Dorner in Wr. Neustadt, dann lebte er zehn Jahre in Kärnten, ehe er zurück nach Wien und später nach Strasshof übersiedelte. Seit elf Jahren lebt er mit Frau und Kindern in Untersiebenbrunn.

Nach dem Besuch des Gymnasiums begann Dorner bei der Firma DHL zu arbeiten, die letzten 18 Jahre war er für das Unternehmen Haider-Transporte in Groß-Enzersdorf als Disponent tätig.