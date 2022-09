FPÖ-Bezirkschef im Visier der Behörde

Ein Unbekannter zeigte FPÖ-Bezirksparteichef Dieter Dorner bei der Bezirkshauptmannschaft an. Der Vorwurf: Auf Dorners Website soll das Impressum fehlerhaft sein. Die BH leitete daraufhin ein Verwaltungsstrafverfahren nach dem Mediengesetz ein. Nachdem Dorner als Landtagsabgeordneter für seine politische Tätigkeit Immunität genießt, ersuchte die Behörde den Landtag „um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung“ Dorners.

Bei der jüngsten Landtagssitzung wurde über das Thema kurz diskutiert. Die Abstimmung fiel dann einstimmig aus: Die behördliche Verfolgung Dorners wird abgelehnt. Zur Erklärung: Gemäß Paragraf 27 des Mediengesetzes könnte der blaue Bezirksparteichef eine Verwaltungsübertretung begangen haben, die mit bis zu 20.000 Euro zu bestrafen wäre.

Was sagt Dorner selbst zur Anzeige? „Ich bekomme keine Akteneinsicht und weiß nicht einmal, was genau am Impressum falsch sein soll. Das Ganze ist vermutlich politisch motiviert und nur lästig. Wenigstens ruht jetzt das Verfahren.“

Kann vielleicht die Behörde aufklären, wie die Vorwürfe konkret lauten? „Nein, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt“, so Bezirkshauptmann Martin Steinhauser.

