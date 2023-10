26. Oktober: Österreich feiert die Unabhängigkeit und Neutralität

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober markiert den Beschluss Österreichs 1955 zur immerwährenden Neutralität. Es war der erste Tag, an dem gemäß der Vereinbarung im Staatsvertrag keine fremden Truppe mehr auf österreichischen Hoheitsgebiet stehen durften. Nationalfeiertag wird der 26. Oktober allerdings erst seit 1965 genannt, vorher war es der Tag der österreichischen Fahne.

Die Beflaggung der Häuser hat über die Jahre abgenommen. Die NÖN sprach mit der Familie Marko, die ihre Häuser bis heute regelmäßig zum Nationalfeiertag beflaggt, ebenso wie zum 1. Mai, Fronleichnam und kirchlichen Anlässen. Silvia Marko erinnert sich an ihre Schulzeit: „Wir haben um den 26. Oktober Fahnen im Unterricht gebastelt. Schon in der nächsten Generation bei meinen Kindern war das nicht mehr so.“ Sie erzählt von ihrer Großmutter, die eine Fahne selbst genäht hatte und sehr stolz darauf war, das Haus damit beflaggen zu können.

Das Wissen um die Bedeutung des Nationalfeiertags ist auch in ihrem Empfinden abgekommen. „Durch den Krieg in der Ukraine machen sich die Menschen vielleicht wieder mehr Gedanken über die Neutralität Österreichs, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem Frieden herrscht - und das schon sehr lange“, so die Landwirtin.

„Das wäre heute nicht mehr vorstellbar“

„Wir haben erst kürzlich bei einem Familientreffen darüber gesprochen, wer aller nicht dabei wäre, würde Österreich nicht neutral sein und in einen Krieg verwickelt sein. Es wäre wohl die halbe Ortschaft leer, so wie unsere Großeltern das erzählt haben. Die Nachkriegsgenerationen können sich das nicht vorstellen – glücklicherweise“, so Marko nachdenklich. Für Gerhard Marko ist der Nationalfeiertag ein Arbeitstag. „In diese Zeit fällt viel Feldarbeit.“

Dennoch – er ist froh in einem friedlichen Land zu leben: „Es genügt, dass mein Großvater im Krieg war.“ Was dieser für einen jungen Menschen bedeuten kann, wird am Beispiel eines Fußballkameraden deutlich. „In unserem Verein hat ein junger Ukrainer gespielt. Jetzt musste er in sein Land zurück, offiziell zum Studium. Wer weiß, wo er wirklich hinkommt. Da denkt man schon nach, wenn man einen Sohn in ähnlichem Alter hat“, sinniert Marko.

Ihr Schwiegervater, Jahrgang 1941, hat noch sehr deutliche Erinnerungen an das Jahr 1955. „Wir sind alle um den alten Volksempfänger gesessen und haben die Ansprachen gehört. Schon im Mai, mit Leopold Figls berühmten Worten „Österreich ist frei“.

Nachdem am 25. Oktober der letzte Besatzungssoldat Österreich verlassen hat, war unser Land wieder ein souveräner Staat.“ Den Senior übte jedoch unverhohlene Kritik an den Vorgängen nach 1989: „Leider haben sich die ehemaligen Ostblockstaaten damals kein Beispiel an Österreich genommen. Es wäre heute vielleicht ganz anders, wären diese Staaten ebenfalls neutral geworden.“

„Gott sei Dank ist die Besatzungsmacht weg“

Seine Ehefrau Leopoldine Marko, Jahrgang 1955, hat den ersten russischen Besatzungssoldaten erst in Wien bei einem Besuch gesehen. „Sie haben mit dem Gewehr geübt. Mir ist nichts passiert und keiner hat mich behelligt, ein komisches Gefühl war es trotzdem. Mit dem Nationalfeiertag verbinde ich seit damals – Gott sei Dank ist die Besatzungsmacht weg.“

Die Identifikation mit dem Nationalfeiertag ist reziprok zum Lebensalter. So sagt Angelika Marko: „Für mich hat der 26. Oktober keine besondere Bedeutung. Ich bin froh, dass wir in Österreich wohnen, dass es uns gut geht und wir nicht von einem Krieg betroffen sind. Berichte über einen solchen und die Nachkriegszeit kenne ich – glücklicherweise – nur aus den Erzählungen meiner Großeltern.“