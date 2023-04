Frontalkollision zweier Pkw forderte drei Schwerverletzte

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich kollidierte gegen 16:30 Uhr eine 48-jährige Wienerin auf der L3023 mit ihrem Auto linksseitig frontal mit einem von einer 27-jährigen Wienerin gelenkten entgegenkommenden Pkw. Beide Autolenkerinnen sowie die 59-jährige Beifahrerin der 48-Jährigen wurden schwer verletzt.

Die Verletzten wurden in die Landeskliniken Krems und Mistelbach bzw. in die Klinik Donaustadt in Wien gebracht. Durch den Unfall musste die L3023 vorübergehend komplett gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

