Adelheid Mammerler von der Stadtapotheke Gänserndorf betont: „Wir haben ein großes Lager an Medikamenten angelegt, haben Sie bitte keine Sorge.“ Wichtig ist, dass die Apothekenmitarbeiter gesund bleiben, sonst müsste das Geschäft kurzfristig geschlossen werden. Maßnahmen wie Abstandhalten oder das Warten vor dem Geschäft gehören dazu, die Kunden nützen die bereitgestellten Desinfektionsmittel. „Wir haben ein ausgezeichnetes Team, Sie können auf Ihre Apotheker zählen“,ergänzt Mammerler, wohl stellvertretend für alle ihre Standeskollegen.

Maximal vier Patienten gleichzeitig in Praxis

In der Ordination von Helmut Legat in Groß-Schweinbarth werden nicht mehr als vier Patienten gleichzeitig eingelassen, Linien am Boden zeigen die notwendige Distanz zwischen den Personen an. „Medikamente können telefonisch bestellt werden, die Patienten werden für die Abholung zeitlich eingeteilt“, erläutert Legat. Bislang verläuft alles sehr diszipliniert. „Wer das jetzt nicht versteht, erhält Aufklärung“, setzt Legat nach. Kritik gibt es allerdings an der Standesvertretung: „Ich bekomme keine vernünftigen Schutzmasken. Hier würde ich mir mehr Unterstützung erwarten, wir stehen für die erste medizinische Versorgung der Patienten.“