Funktionärskrise im Sport: „Unverschämte Geldforderungen“

Die abgelaufene Saison verlief für den SC Neusiedl/Zaya sportlich nach Wunsch, in einem spannenden Titelrennen mit Deutsch-Wagram und Poysdorf setzte man sich durch und krönte sich zum Meister der 1. Klasse Nord. Aber von Euphorie ist bei Sektionsleiter Roland Hallas wenig zu spüren.

Bereits vorher klagte er über sehr schwere Rahmenbedingungen durch den Verband, die das Ausüben seiner Funktion erschweren, und spricht damit vielen Kollegen aus der Seele. Dies ließ auch in der Sommerpause nicht nach, nun würden Spielerverhandlungen an den Nerven zehren, die finanziellen Forderungen würden stets unverschämter.

Das Wirtschaftliche ersetzt das Gesellige

„Es wird schlimmer, sich ehrenamtlich für einen Verein zu engagieren, ich verstehe jeden Funktionär, der aufhört“, seufzte Hallas. Mit Wehmut blick er zurück, als am Sportplatz das Gesellige im Mittelpunkt gestanden sei, „heute ist es das Wirtschaftliche“.

Ein großes Problem ist es, laut Hallas, die Vorgaben des Fußballverbands umzusetzen, die stets fordernder seien. Als Beispiel nennt er die Vorgabe an die Vereine, wegen Schiedsrichter-Mangels die Schiedsrichter-Assistenten stellen zu müssen. Dies sei eine weitere Aufgabe, die zu den vielen bereits vorhandenen dazukämen.

Der Neusiedler macht ein „gesellschaftliches Problem“ aus und erkennt eine grundlegende Tendenz, dass das Ehrenamt nicht mehr den Stellenwert von früher hätte. Immer wieder würde er hören, dass weder Zeit noch Lust vorhanden seien, um sich ehrenamtlich zu engagieren: „Viele sperren sich leider daheim ein.“

Hätte er bereits einen Nachfolger gefunden, würde er das Amt sofort abgeben: „Aber keiner will es machen, aber eh aus verständlichen Gründen.“ Ein Hoffnungsschimmer ist aber, dass Kapitän Markus Ohler nach Ende seiner aktiven Laufbahn in seine Fußstapfen treten könnte. Der tritt aber eher auf die Bremse: „Ich weiß, dass mich der Verein als Sektionsleiter haben will, aber was ich nach der Karriere genau mache, ist offen.“

Ein gutes Beispiel, wie man junge Kräfte beim Verein bindet, ist der SV Groß-Schweinbarth aus der 2. Klasse Weinviertel Süd. Der Vorstand besteht aus vielen Unter-30-Jährigen, das war aber nicht immer so, berichtet Sektionsleiter Lukas Widhalm: „Bei uns ist früher alles an zwei, drei Leuten gehangen, das wurde ab 2018 besser, da sind dann viele Junge in den Vorstand gekommen und haben auch Führungspositionen bekleidet.“

Hauskirchen: Sohn des „Sekis“ soll übernehmen

Die unternommenen Bemühungen wurden belohnt. Aktiv wurden die Jungen, die im Verein spielen und auch jene, die vor dem Karriereende stehen und Interesse an einem weiteren Engagement im Fußball haben, immer mehr in den Verein einbezogen. „Die Jungen sind bei den Festen oder in der Kantine bei den Heimspielen dabei, das forcieren wir“, sagt Widhalm

Ähnlich verhält es sich beim USV Hauskirchen aus der 2. Klasse Weinviertel Nord, auch hier werden schon die Jungen Schritt für Schritt als Funktionäre aufgebaut. Julian Trötzmüller, der 20-jährige Sohn des aktuellen Sektionsleiters Franz Trötzmüller sowie Nachwuchs-Keeper und Philipp Knie (Jahrgang 1998) sind bereits bei Spielerverhandlungen eingebunden. „Nur so lernen sie, welche Aufgaben man als Funktionär hat. Wir führen sie aber behutsam heran“, betont der langjährige Sektionsleiter der Hauskirchner.

Das Geheimnis, wieso Hauskirchen stets genug freiwillige Helfer findet, verrät er auch: „Wir sind alle Freunde im Verein, die Spaß dabei haben. Wenn das überall so wäre, hätten wir nie zu wenige Freiwillige.“

