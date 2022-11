Fußball-WM: Nur noch ein Pickerl fehlt

So richtig im Fußballfieber ist der Bezirk vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar noch nicht. Der Wiener Peter Meisl (47), seit Sommer Trainer beim SV Ebenthal, hält die Fahnen hoch – oder besser gesagt: Er klebt die Sticker ein.

Seit der WM 1986 in Mexiko, die vor allem durch die „Hand Gottes“ von Diego Maradona zum Gesprächsthema wurde, sammelt Meisl die berühmten Sticker der Firma Panini. „Ich war elf Jahre alt und das war die erste Weltmeisterschaft, die ich so richtig miterlebt habe. Da hab‘ ich begonnen, zu sammeln“, erinnert er sich zurück.

In etwa fünf Schilling kostete ein Päckchen mit fünf Stickern damals in der Trafik, Meisl wurde schnell in den Bann der kleinen, klebenden Bildchen mit seinen Idolen, den Stadien und den Wappen gezogen. „Da kommt die Sammlerleidenschaft raus“, schmunzelt der 47-Jährige.

Die Schule wurde rasch zur Tauschbörse: „Da haben alle getauscht und danach sind wir vor den Fernsehergeräten gesessen und haben die Spiele geschaut.“ Dass er in der Bundeshauptstadt zur Schule ging, sieht er heute als Vorteil: „Da war das mit dem Tauschen und Kaufen sicher einfacher als auf dem Land. Heraußen hat ja nicht mal jede Ortschaft eine Trafik.“

Was früher die Schule war, ist heute das Internet. Der vierfache Familienvater nutzt die Kontakte seiner Kinder, um an fehlende Sticker zu kommen. Meisl berichtet: „Es gibt überall WhatsApp-Gruppen. Da fragt man dann einfach nach, ob wer sammelt und schreibt rein, was einem noch fehlt.“

Aber auch Tauschbörsen, beispielsweise in Einkaufszentren, besucht der 47-Jährige: „Dort gehst du mit deinen doppelten Stickern und deiner Liste hin und tauschst.“ Dass sein Hobby nicht ganz kostengünstig ist, weiß er aber auch. Bei „idealem Verlauf“ – also sollte man das Heft unrealistischerweise nur durch eigene Käufe, aber ohne auf „Doppelte“ zu stoßen, vollbekommen – benötigt man in etwa 150 Euro, ein Päckchen kostet nämlich mittlerweile einen Euro.

„Ja, früher hat es dreimal so wenig gekostet. Wenn man sich das ausrechnet, ist das Ganze gar nicht so billig. Das läppert sich.“ Seine Kosten für die diesjährige WM in Katar belaufen sich laut Meisls Angaben bis dato auf 400 bis 500 Euro, denn auch der Sohn sammelt eifrig Sticker.

Dafür fehlt dem Papa nur noch ein Sticker, nachdem er die spanische Mannschaft zuletzt bei einem Tausch ergatterte und einkleben konnte. „Ja“, lacht er, „kurioserweise fehlt mir nur noch das kroatische Wappen.“ Sollte es auf „normalem Wege“ nicht mehr klappen, könnte man den letzten Sticker über Panini auch nachbestellen. „Das hab ich aber erst zweimal in Anspruch genommen, ansonsten sind die Hefte immer durchs Tauschen voll geworden“, so Meisl abschließend.

Zweifacher WM-Teilnehmer ist zwiegespalten

Den Kopf von Ernst Baumeister klebte Meisl noch nicht ein, der heutige Sportliche Leiter des FC Marchfeld war nämlich „nur“ 1978 und 1982 Teil der österreichischen Nationalmannschaft. Seither verfolgte der 65-Jährige jedes Großevent – und so wird es auch diesmal sein. Kritik an Katar hin oder her: „Weil es mich interessiert.“

Speziell die kurze Vorbereitungszeit für die Spieler stört ihn: „Wir haben jedes Mal fünf bis sechs Wochen gehabt, jetzt haben sie eine.“

