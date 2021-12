Gastronomie nach Lockdown: „Das Geschäft ist gelaufen“

Für die meisten Geschäfte war der Lockdown am Montag zu Ende, Gastronomie und Hotellerie müssen noch bis zum 17. Dezember aufs Aufsperren warten. Auch wenn sich alle auf das Öffnen freuen – die einhellige Meinung ist: Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen.

Johannes Kopriva vom Aulandhotel und Restaurant Siebenbrunnerhof in Untersiebenbrunn meint zum Lockdown-Ende in der Gastronomie: „Natürlich freuen wir uns über jeden Tag, den wir öffnen dürfen. Weihnachtsfeiern wird es aber wohl nicht mehr geben. Dafür ist es zu spät.“

Dass mit der vorverlegten Sperrstunde die Nachtgastronomie weiter ausfällt, trifft Kopriva hart: „Der Rock-Stadl ist Treffpunkt der Jugend und Junggebliebenen. Gerade der Winter ist unsere Hauptsaison. Damit fehlt ein ganz wesentlicher Umsatzfaktor.“

„Am Heiligen Abend bleibt das Lokal zu“

Das Gasthaus wird bis 26. Dezember geöffnet sein, lediglich am Heiligen Abend bleibt das Lokal geschlossen. „Wir hoffen, damit noch einiges an Umsatz mitnehmen zu können“, so Kopriva. Lieferung und Abholung reichen eben gerade mal zum Überleben. Das angeschlossene Aulandhotel war für nicht-touristische Zwecke geöffnet. Arbeiter nächtigten dort während der Woche. Sowohl Hotel als auch Gasthaus werden über die Weihnachtsfeiertage bis 9. Jänner geschlossen bleiben. „Wir sind keine Tourismusregion und unsere Mitarbeiter brauchen auch einmal Urlaub“, erklärt Kopriva. Ab 10. Jänner soll dann alles wieder normal laufen.

Kopriva zeigt für die Maßnahmen Verständnis, andererseits klingt auch Kritik durch: „Wir haben alles befolgt und wurden auch von der Bezirkshauptmannschaft kontrolliert. Es gab keinerlei Beanstandungen. Wir hoffen, dass es endlich besser wird.“

Andreas Sinnhuber betreibt das Gasthaus „Zur Zuckerfabrik“ in Leopoldsdorf. Auch er beklagt den Ausfall des Weihnachtsgeschäftes: „Die Ganslzeit und die Weihnachtsfeiern sind ein wesentlicher Faktor des Jahresumsatzes. Wir mussten wieder in den wichtigsten Wochen schließen.“ Abholung und Lieferung seien nur ein teilweiser Ersatz. Elf Mitarbeiter beschäftigt der Gastronom, die Umsätze der traditionell starken Vorweihnachtszeit seien unter anderem Grundlage für die Auszahlung der doppelten Gehälter im Dezember.

Auch Sinnhuber spart nicht mit Kritik: „Mir scheint, hier wurde nur auf die Tourismusregionen geschaut. Deren Geschäft geht mit den Weihnachtsfeiertagen und im Jänner erst so richtig los. Für uns ist das zu spät.“ Die Ausdehnung des Lockdowns auf 17. Dezember für die Gastronomie und die 2G-Regeln waren Grund für zahlreiche Absagen von Weihnachtsfeiern.

„Warum dürfen nicht auch Getestete kommen?“

„In Personen gezählt habe ich 1.261 Absagen erhalten. Wenn in einer Gruppe jemand nicht die ,G-Regel‘ erfüllt, fallen alle anderen auch aus“, fährt Sinnhuber fort. Er versteht nicht, warum Getesteten die Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben genommen wird.

Sinnhuber übt weitere Kritik: „Wir haben fleißig gearbeitet, um unseren Gästen den Service der Abholung und Lieferung zu bieten. Vermutlich werden wir jetzt gerade so viel Umsatz haben, dass wir die 50-Prozent-Regelung für die Ausgleichszahlungen überschreiten. Damit bekommen wir gar nichts. Das ist unfair.“