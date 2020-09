Keine Zuschauer bei Sportevents in orangen Bezirken ab 5. Oktober – mit dieser Ankündigung brachte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitag die Sport-Community auf die Barrikaden. Mit viel Aufwand hatten die Vereine in den letzten Wochen versucht, Corona-Konzepte auf- und umzusetzen, dennoch sollen jetzt – Eltern bei Nachwuchsspielen ausgenommen – gar keine Besucher mehr erlaubt sein. Der allgemeine Tenor: wirtschaftlich eine Katastrophe, für die Vereine nicht machbar.

Mit Spannung erwartet wird, wie der NÖ Fußballverband mit der Situation umgehen wird, er tagte am Dienstag nach Redaktionsschluss. Zumindest für die 1. Klasse Nord scheint aber schon jetzt klar: ohne Zuschauer keine Spiele.