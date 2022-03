Gemeinden zeigen Grünen Daumen

Die Tage werden länger, die Sonnenstunden mehr – Hobby- und Profigärtner scharren schon in den Startlöchern. Bäume und Sträucher werden geschnitten, die ersten Frühlingsblüher sprießen bereits. Schon in einigen Wochen wird die Natur ihre volle Kraft zeigen und erblühen.

Bei Pflege und Neuanlage wird vielerorts mittlerweile auf hitze- und salzresistente Pflanzen gesetzt, so auch in der Bezirkshauptstadt. ÖVP-Bürgermeister René Lobner berichtet: „Wir lassen uns schon seit einigen Jahren von ,Natur im Garten‘ beraten und bevorzugen klimafitte Gewächse. Auf Pestizide wird gänzlich verzichtet.“ Die Grünanlagen bei Inhalatorium und Regionalbad sowie bei den Kindergärten in Stadt und „Süd“ werden laut Lobner gerade konzipiert und gehen bald in die Umsetzung.

„Es gibt einen Baumkataster, nach dem wir laufend Ersatzaufforstungen vornehmen – einen Teil im Herbst, den anderen im Frühjahr“, so Lobner. Die Arbeiten erledigen zum Teil die Bauhof-Mitarbeiter, zum Teil externe Firmen.

Eckartsau gestaltet Marktplatz grüner

Bereits im Vorjahr verdoppelten sich die Grünanlagen am Marktplatz in Eckartsau. Um die 1906 gesetzte alte Kaiserlinde wurden 13 Silberlinden gruppiert. „Wir haben dazu die Pflanzberatung von ,Natur im Garten‘ in Anspruch genommen. Diese Bäume sollen besonders hitzeresistent sein“, informiert ÖVP-Bürgermeister Rudolf Makoschitz.

Überhaupt habe man in der Nationalpark-Gemeinde die natürlichen Schattenspender und Sauerstofflieferanten im Blick. „Wir setzen jedes Jahr an die 300 bis 400 Bäume“, berichtet der Ortschef. Der Wald wächst – so wurden ebenfalls im Vorjahr gemeinsam mit einem Mineralölkonzern einen Hektar neu gepflanzt.

Die Marktgemeinde Groß-Schweinbarth richtet die öffentlichen Grünflächen auf Dauerbepflanzung mit Pflanzen, die der Klimaveränderung angepasst sind, aus. Dafür wurde eine eigene Arbeitsgruppe mit Beteiligung interessierter Bürger ins Leben gerufen.

„Wir haben am Hauptplatz ein Musterstaudenbeet mit ,Natur im Garten‘ angelegt und schauen jetzt einmal, wie sich das entwickelt“, so ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl. In der Bahnsteiggasse wurden bereits im Herbst Hainbuchen gepflanzt, ebenso wie eine ganze Reihe von Bäumen am Anger in der Kellergasse Zeisselthal.

1.000 Quadratmeter große Schmetterlingswiese

Eine knapp 1.000 Quadratmeter große Schmetterlingswiese wird schon im heurigen Sommer hoffentlich Anziehungspunkt für Insekten aller Art sein. Unweit davon ist in Kooperation mit der „KLAR! Region“ die Pflanzung einer Hecke mit klimaverträglichen Sträuchern in Vorbereitung.

Gemeinsam mit der schon bestehenden Streuobstwiese beim Königsberghohlweg soll damit eine Art Naturreservat entstehen. „Die Strecke ist beliebter Spazier- und Wanderweg. Man wird dann die volle Pracht der Natur beobachten können“, freut sich die Bürgermeisterin.

Im Zuge des heurigen 900-Jahr-Jubiläums der Gemeinde wurde unter dem Motto „900 Jahre – 900 Bäume“ der Jubiläumswald gepflanzt. Noch sind die Pflänzchen klein, die Fläche ist zu deren Schutz eingezäunt. In weiterer Folge wird der Jungwald auf jeden Fall für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

