Gemeinsam wurden 100 Jahre gefeiert

Der KLAR!-Manager der Region Südliches Weinviertel, Alexander Wimmer, und der Pfarrer des Pfarrverbandes „An der Brünnerstraße Mitte“, Pater Anton Erben, feierten gemeinsam 100 Jahre. Die allerdings ungleich verteilt sind - beansprucht Wimmer davon 30 und Pater Anton schon 70 Jahre.

Wie es sich für Herren mit starker Affinität zur katholischen Kirche gehört, stand am Beginn ein gemeinsamer Gottesdienst, zelebriert von Abt Nikolaus Poch von Schottenstift unter Mitwirkung von Pater Anton, Pfarrvikar Tamas Egri aus Groß-Schweinbarth, Diakon Gerald Strobl und Alexander Wimmer. Anschließend ging es zur großen Geburtstagsparty in elterliche Gasthaus Wimmer in Gaweinstal.

Eine Überraschung hielt der Kirchenchor bereit: Eigens auf die beiden Jubilare umgetextet brachte der Chor ein Ständchen zur schwungvollen Melodie von Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht.“ An die 200 Gäste feierten mit den beiden „Geburtstagskindern“ und füllten die aufgestellten Geschenkboxen. Unter den Gratulaten fanden sich die Bürgermeister der Kleinregion Südliches Weinviertel, darunter Marianne Rickl aus Groß-Schweinbarth, Verena Gstaltner aus Bad Pirawarth, Hermann Gindl aus Hohenruppersdorf und Gerald Haasmüller aus Velm-Götzendorf sowie Altbürgermeister Richard Schober aus Gaweinstal.