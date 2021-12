Geschwisterpaar soll Material von Baustellen gestohlen haben

Verteidigt wurden beide von Philipp Winkler, der im Namen seiner Mandanten erklärte, dass der jüngere Bruder sich teilweise geständig verhalten würde, der ältere jedoch unschuldig sei.

Es ging um eine Reihe von Diebstählen von Material auf Baustellen, unter anderem bei den Arbeiten an der Unterführung in Lassee – mit einer Beute von insgesamt über 100.000 Euro, wie Staatsanwältin Martina Weiser in ihrer Anklage ausführte.

Gegen die Einlassung, dass der 23-Jährige tatsächlich unschuldig sei, sprach – aus der Sicht Weisers – einiges. Zum einen hatte die Polizei protokolliert, dass das gestohlene Baumaterial so schwer sei, dass der Abtransport unmöglich von einer Person bewältigt werden könne.

91 Schalungsbretter allein abtransportiert?

Die Beweisaufnahme ergab, dass es sich um insgesamt 91 Schalungsbretter handelte, die, wie der 20-Jährige in seiner Aussage bekräftigte, sehr wohl er allein abtransportiert habe. Deswegen sei er ja am 24. und 25. September dieses Jahres dort gewesen, weil es – ihm allein – für eine Diebesfuhr doch zu viel war. Was die Unschuld der 23-jährigen Selbstständigen jedoch ins Wanken brachte: Das für den Abtransport verwendete Fahrzeug gehört ihm. Allerdings war der Fahrzeugschlüssel für alle Familienmitglieder zugänglich.

Auch dass es Fahrten gab, um die Baustellen in Lassee und eine weitere in Leopoldsdorf auszukundschaften, wo die beiden mit dem Auto des Jüngeren unterwegs waren, stellte ein Faktum dar, dass beide gleichermaßen verdächtig erscheinen ließ. Der 20-jährige Arbeiter beharrte aber auf der Unschuld seines Bruders. Dieser wusste angeblich nicht, was der Zweck der Ausfahrten war. Und tatsächlich hätte der 23-Jährige wenig Anlass für die Diebstähle gehabt.

Bewährungshilfe-Verein „Neustart“ arbeitete gut

Früher kam auch dieser des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt, aber nach drei Vorstrafen und der Anordnung von Bewährungshilfe hat sich der junge zweifache Familienvater gefangen und kann auf ein sehr solides Grundeinkommen verweisen. Nicht nur der vorsitzende Richter Franz Furtner sah in der Entwicklung des 23-Jährigen, der einen sehr geschäftstüchtigen Eindruck hinterließ, gute Arbeit des für Bewährungshilfe zuständigen Vereins „Neustart“, der diesen seit November 2019 betreut.

Das Urteil des Schöffensenats lautete schließlich für den älteren der beiden Brüder – folgerichtig – auf Freispruch. Für die zwei Diebstähle in Lassee, deren Restbeute auf einem Grundstück der Eltern der Brüder sichergestellt werden konnte, wurde der 20-Jährige schuldig befunden. Zusätzlich zu einer einschlägigen Verurteilung am 15. Oktober dieses Jahres von zehn Monaten Freiheitsstrafe (davon neun bedingt) wurde er zu weiteren zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, sieben davon bedingt.

Vielleicht kann die per Urteil angeordnete Bewährungshilfe auch bei ihm ein Umdenken bewirken.