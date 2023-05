Glorit staubt erneut Preis für den besten Bauträger Österreichs ab

Mehr als 10.000 User der heimischen Immobilienplattform FindMyHome.at haben wieder ihre Stimme abgegeben. Dabei wurde Glorit erneut zum „Besten Bauträger Österreichs“ gewählt. Damit trägt der Premiumbauträger mit Sitz in Groß-Enzersdorf das sechste Jahr in Folge das Siegel des „Top Developers“. Glorit behauptete sich gegen 400 teilnehmende Immobilienanbieter aus ganz Österreich.

„Das ist wie ein Sechser im Lotto“, lacht Glorit-Geschäftsführer Lukas Sattlegger. „Das ist allerdings kein Zufall, sondern der Lohn unserer hohen Ansprüche an uns selbst und unserer täglichen Bestleistung.“

„Diese begehrte Auszeichnung sechs Mal hintereinander zu bekommen, ist überwältigend. Vor uns hat das noch kein anderer Bauträger geschafft. Damit wird nicht nur die Treue unserer Kunden, sondern auch die nachhaltige Zufriedenheit mit unseren Leistungen untermauert, was eine ganz besonders schöne Wertschätzung für uns ist“, so Geschäftsführer Stefan Messar. „Diesen Erfolg hat unser gesamtes Team ermöglicht, das höchst engagiert ist und überaus serviceorientiert mit den Kunden interagiert. Deshalb geht unser Dank an die ganze Glorit-Familie“, so Messar weiter.

Laut Glorit sei die starke Kundenorientierung und der komfortable „Alles aus einer Hand“-Service die Basis des jahrelangen FindMyHome´schen Auszeichnungsregens. Glorit ist Bauträger, Baufirma und Fertighausproduzent in einem und nimmt seinen Kunden alle Agenden rund um die Realisierung des Eigenheims ab. Vom Grundstückskauf über die Planung, teils komplexe Behördenabwicklungen bis hin zum Bau inklusive Keller, Montagen und Außenanlagen bietet Glorit ein Gesamtpaket inklusive Fixpreisgarantie.

