Grenzüberwachung: Kontrollen sind beendet

Die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei wurden mit Montag wieder beendet. Stattdessen wird man Grenzraum-Kontrollen in Abstimmung mit dem Nachbarland weiter führen. Anlass für die Strategieänderung ist, dass auch Tschechien seine Kontrollen an der Grenze zur Slowakei einstellt.

Österreich hatte die Kontrollen an den Übergängen stets mit dem Vorgehen Prags argumentiert, mit dem man im Gleichklang agieren wolle. Tschechien hatte mit der Maßnahme Ende September auf den Anstieg von illegaler Migration reagiert. Laut Innenministerium wurden seit Ende September des Vorjahres 24 Schlepper festgenommen, die aus der Slowakei heraus operierten.

In Österreich will man sich jetzt verstärkt den Grenzräumen mit Kontrollen widmen. Speziell in den Bezirken Gänserndorf, Bruck/Leitha und im Raum Kittsee werden entsprechende Einsätze geplant. Vorgesehen sind Schwerpunktaktionen sowie gemischte Streifen- und Drohnen-Einsätze. Innenminister Gerhard Karner meint, dass man mit diesem Vorgehen alles unter Kontrolle habe.

Die FPÖ kritisierte die Ankündigung als „Offenbarungseid für Showpolitik“ im Migrations- und Asylbereich. Es brauche unter anderem eine Deattraktivierung Österreichs als Asylstandort, einen echten Schutz der Grenzen und die Nichtannahme von Asylanträgen illegaler Einwanderer, die über sichere Drittstaaten ins Land kämen, meinte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung.

