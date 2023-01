Große Namen in der Pipeline

Städtische Theater oder Konzerthallen, die regelmäßig bespielt werden, gibt es im Bezirk nicht. Dennoch ist das Engagement kleinerer Vereine nicht zu unterschätzen.

Einer davon ist das Nordbahn-Theater um Jürgen Strugger, bis zum Vorjahr unter dem Namen „Kellerbühne Strasshof“ bekannt. „Wir bespielen seit Jänner 2023 das Gasthaus Trapl. Die ersten Veranstaltungswochenenden waren sehr gut besucht“, so Stugger. Es werde sich wohl erst in einigen Wochen zeigen, ob das Interesse von Dauer ist oder lediglich in der Neugier an etwas Neuem begründet war.

„Publikumsrückgang war wirklich dramatisch“

„Im Kellertheater war der Publikumsrückgang schon drastisch. Wenn die Menschen auf ihre Rechnungen schauen, ist das aber absolut verständlich“, resümiert Stugger. Als zusätzliche Erschwernis sieht Stugger, dass am alten Standort schon seit Jahren keine Außenveranstaltungen möglich waren.

„Das ist jetzt anders. Wir haben da für die kommende Saison sehr viel vor“, berichtet Stugger. Das Programm in den nächsten Monaten bietet einige an Vorpremieren und durchwegs bekannte Namen.

Einige der Veranstaltungen sind auch bereits ausverkauft. Demnächst werden zum Beispiel Jimmy Schlager, Caroline Athanasiadis oder Meister Grössing zu Gast sein.

