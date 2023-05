Gymnasiasten treten in Pedale

„We bike the World“ heißt es ab sofort am Konrad-Lorenz-Gymnasium (KLG): 62 Schüler sowie acht Lehrer nehmen aktuell an der großen Fahrrad-Initiative BIKEline teil. Dabei werden die mit dem Fahrrad zurückgelegten Schulwege elektronisch erfasst und als virtuelle Reise um die Welt dargestellt. Für zusätzliche Motivation sorgen Überraschungspreise, die entlang der Route versteckt und gesammelt werden können.

Die gefahrenen Kilometer im Rahmen der bis zum 9. Juni laufenden Aktion werden für die Jahreswertung der BIKEline (www.bikebird.at) herangezogen. Betreut wird die „We bike the World“-Tour im Besonderen und die Teilnahme am BIKEline-Projekt im Allgemeinen am KLG von den Lehrern Christoph Heugl und Fabian Scheck. Zahlreiche Sponsoren aus der Region unterstützen übrigens die Teilnahme an diesem Projekt, das Bewegung, Gesundheit und Klimaschutz auf gelungene Art und Weise miteinander verbindet.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.