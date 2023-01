Hauptzeuge zu Raub fehlte: Kein Urteil möglich

Bereits Ende November des Vorjahres verhandelte Richterin Xenia Krapfenbauer einen Fall von räuberischem Diebstahl am Landesgericht Korneuburg.

Der Grund für die Vertagung damals war das Nicht-Erscheinen von Zeugen, darunter ein Hauptbelastungszeuge gegen den angeklagten 32-jährigen Ungarn. Es waren insgesamt drei Vorwürfe, die Staatsanwältin Barbara Raninger gegen den Mann erhob.

Einzig zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wien bekannte er sich schuldig. Bei den zwei weiteren Anklagepunkten konnte er auf „im Zweifel für den Angeklagten“ hoffen. Das betraf zum einen das Handy eines 18-Jährigen, das diesem am 2. August 2021 – ebenfalls in Wien – abhandengekommen war.

Aufgrund eines dringenden persönlichen Bedürfnisses bat er zwei Personen, darunter den Angeklagten, kurz auf das Handy aufzupassen. Als er erleichtert zurückkam, war das Handy weg. Aber wer von beiden es an sich genommen hatte, war nicht festzustellen. Und dann war da noch der Diebstahl von 300 Euro am 25. Juni letzten Jahres in Marchegg.

Die Versionen des Angeklagten und mutmaßlichen Opfers könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Diebstahl selbst fand im Zug kurz vor dem Bahnhof Marchegg statt. Der Täter stieg an der Station aus. Der Bestohlene soll dann dem Täter gefolgt sein und diesen mit einem Messer bedroht haben. Der 32-Jährige konnte dem Mann das Messer entwinden. So die Version des Ungarn.

Die Kehrseite liest sich zumindest laut der Polizeiprotokolle anders. Demnach soll der 33-Jährige sein Opfer mit dem Messer bedroht haben. Jedenfalls wurde die inkriminierte Waffe beim Angeklagten bei dessen Verhaftung sichergestellt.

Verifizieren konnte die Richterin das nicht, denn von den – erneut – geladenen drei Zeugen erschien lediglich der 18-Jährige. „Wir werden ohne den Hauptzeugen nicht auskommen“, resümierte Krapfenbauer und vertagte erneut.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.