Der NÖN-Bericht über eine 19-jährige Frau aus dem Marchfeld, die rund 24 Stunden nach einer Covid-19-Impfung mit dem Serum von BioNTech/Pfizer an einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) erkrankte, schlug hohe Wellen. Kann eine Corona-Impfung nun zu dieser ernsthaften Erkrankung bei jungen Menschen führen? Die Wissenschaft hat mittlerweile erste Antworten parat.

In einem Kommentar zu einem aktuellen Artikel aus „Pediatrics“, dem offiziellen Organ der American Academy of Pediatrics, ist von sieben Fällen einer Herzmuskelentzündung die Rede, die im Abstand von zwei bis vier Tagen nach der zweiten Impfung mit dem Serum von BioNTech/Pfizer auftraten.

Im Artikel wird dargestellt, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Impfung und dem Auftreten der Erkrankung bislang nicht erwiesen sei, obwohl schon Millionen von Jugendlichen geimpft wurden.

Selbst wenn ein ursächlicher Zusammenhang bestünde, so heißt es weiter, trete eine Herzmuskelentzündung nach einer Impfung mit BioNTech/Pfizer äußerst selten auf, verlaufe in der Regel mild und sei gut behandelbar. Betont wird allerdings auch, dass die Ähnlichkeit des klinischen Erscheinungsbilds der aufgetretenen Krankheitsfälle die Wahrscheinlichkeit für einen ursächlichen Zusammenhang erhöhen.

„Es ist schlimmer, die Krankheit durchzumachen, als sich impfen zu lassen.“ Leslie Cooper, Kardiologe, Mayo Clinic

In einem Punkt lässt der Artikel allerdings keinerlei Zweifel: Angesichts der Tatsache, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika mehr als 4 Millionen Personen unter 18 Jahren an Covid-19 erkrankten, was zu mehr als 15.000 Hospitalisierungen und 300 bis 600 Todesfällen in dieser Altersgruppe führte, übertreffen die Vorteile einer Immunisierung bei Weitem das Risiko einer Myokarditis durch die Impfung.

Zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt auch der Mediziner Leslie Cooper von der renommierten Mayo Clinic mit Sitz in Rochester, Minnesota: Er ist der Ansicht, dass die Krankheit, im konkreten Fall Covid-19, stets schlimmer ist als die Impfung. Zusammenfassend geht man bisher davon aus, dass eine Myokarditis nach der Verabreichung des Serums hauptsächlich junge Männer im Alter bis zu 30 Jahren betrifft.

Als mögliche Ursache nennt Cooper eine Immunreaktion. Übrigens: Eine Herzmuskelentzündung kann durch unterschiedliche Infektionskrankheiten, insbesondere virale, ausgelöst werden. Cooper beziffert das Risiko, nach einer mRNA-Impfung an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken, mit 1:100.000.

Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit, im Rahmen einer Covid-19-Infektion an einer Myokarditis zu erkranken, liegt bei 1 bis 2 Prozent. Cooper empfiehlt jedenfalls, sich impfen zu lassen. Auch in einem Artikel des Online-Portals military.com wird über 23 Myokarditis-Fälle unter 436.000 Männern nach einer Covid-19-Schutzimpfung berichtet.

Dabei handelt es sich laut Medizinern um eine höhere Rate, als normalerweise zu erwarten wäre. Drei der Fälle traten nach der ersten Impfung auf, 20 nach der zweiten. Sollten in zeitlicher Nähe zur Verabreichung des Serums Symptome wie ein Druckgefühl auf der Brust, Schwäche oder Atemnot zu verspüren sein, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen.

