Hohe Temperatur bringt jede Menge Kultur

Für den Kulturgenuss gibt es während der Sommermonate im Bezirk unzählige Möglichkeiten. Jung und Alt können zwischen Konzerten, Festivals, Theateraufführungen oder Spezialführungen in Museen wählen. Egal, welche Zielgruppe sich angesprochen fühlt, für jeden ist etwas dabei. Alle aufzuzählen, würde jedoch den Rahmen sprengen. Folglich sind die nachstehenden Tipps als Beispiel für die Vielfalt zu sehen. Weitere Informationen über die Veranstaltungen in der Region können auf der Webseite veranstaltungen.weinviertel.at gefunden werden.

Vielfältige Sommerszene wartet in Gänserndorf

Von Austro-Pop bis zu Jazz, von Big-Band-Sound hin zum Schlager – die Sommerszene Gänserndorf bietet Unterhaltung für jeden Geschmack. Die Veranstaltungen finden jeweils am Wochenende im Garten des Kulturhauses statt. Träger ist der Verein zur Förderung kultureller Veranstaltungen und Belebung des Stadtkerns in Gänserndorf. Die Lokalität erfuhr erst vor einigen Jahren eine Anpassung an die aktuellen Anforderungen . So wurde die Akustik optimiert und eine Gastromeile sorgt für die kulinarische Versorgung der Gäste. Der Eintritt ist bewusst niedrig gehalten – nur 5 Euro pro Person und Abend. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Museumsdorf Niedersulz steigt in die Zeitmaschine

Eine Zeitreise in das Weinviertel um 1900 bietet das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz. Die Häuser sind eingerichtet und vermitteln das Privat- sowie Berufsleben der Menschen von damals. Speziell bei Kindern beliebt ist die Lehmbaustelle, wo Lehmziegel mit persönlichem Zeichen hergestellt und auch mitgenommen werden dürfen. An Wochenenden und Feiertagen erzählen die Kulturvermittler von den Traditionen des 19. Jahrhunderts, Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt.

Bei der Gartensommer-Vollmondnacht am 1. August startet um 19.30 Uhr eine Exklusivführung durch das Dorf. Nach einem Aperitif folgt ein Rundgang, bei dem Gerüche, Geräusche und Besonderheiten erlebt werden, die es nur abends gibt – etwa die nachtduftenden Blüten der Nachtviole, Levkoje, Wunderblume, des Ziertabaks und Geißblatts. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Auf den Bühnen wird für Unterhaltung gesorgt

mmer im Juli bringen die Sommerspiele Matzen amüsante Komödien auf die Bühnenbretter. Heuer steht das Stück „Silberblond & graue Schläfen“ am Programm. Das Laienensemble garantiert an drei Juliwochenenden für einen unterhaltsamen Theaterabend.

Die Freiluftbühne im historischen Ambiente im Kirchengraben ist Schauplatz für die Aufführungen der Weikendorfer Sommerspiele. Heuer wird den Besuchern das Stück „Außer Kontrolle“ serviert.

Infos zu den NÖN-Kulturtipps aus dem Bezirk

Sommerszene Gänserndorf:

30. Juni bis 19 August jeweils am Wochenende

Kulturhaus, Bahnstraße 31, 2230 Gänserndorf

www.sommerszene-gf.at

Gartensommer-Vollmondnacht:

1. August um 19.30 Uhr

17 Euro Pauschalpreis p. P. für Eintritt Aperitif und Führung

Anmeldung unter info@museumsdorf.at

www.museumsdorf.at

Sommerspiele Matzen:

Premiere am 7. Juli um 20 Uhr

Weitere Termine: 8. & 9. Juli, 13. bis 16. sowie 21. bis 23. Juli - jeweils 20 Uhr

Optimum Matzen

www.sommerspiele-matzen.com

Sommerspiele Weikendorf: