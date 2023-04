Jugend lernt den Wald spielerisch kennen

Für die Bezirke Gänserndorf und Mistelbach werden die diesjährigen Waldjugendspiele vom 15. bis 17. Mai 2023 jeweils von 8 bis ca. 13 Uhr in Unterolberndorf (Sportplatz SC Kreuttal, Bezirk Mistelbach) in Kooperation mit der Gemeinde Kreuttal abgehalten.

Es haben sich 46 Klassen mit 989 Schülern angemeldet, die in Begleitung von Forstleuten in etwa zwei Stunden einen Rätselparcours im Wald durchwandern werden. Auf fünf Stationen soll den Schülern einerseits Wissenswertes über Wald, Natur und Umwelt vermittelt werden, andererseits können sie in einem Wettbewerb ihre bisher erworbenen Kenntnisse über den Wald unter Beweis stellen.

Die einzelnen Stationen sind so gestaltet, dass die Lösung der Aufgaben Spaß und Freude bereitet. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Stationen einen Erlebniswert für die Kinder haben. So müssen die Schüler verschiedene Früchte des Waldes nur mit dem Geruchs-bzw. Geschmackssinn erkennen. Mit verbundenen Augen ordnen sie Fruchtsäfte bzw. Marmeladen den entsprechenden Waldfrüchten zu.

Die Siegerklasse jedes Bezirkes wird zum Landesfinale nach Gföhl (Freilichtbühne Gföhler Wald, Waldviertel) eingeladen, das am 15. Juni 2023 stattfinden wird. Dabei werden die besten Klassen des Landes ermittelt und für die Sieger winken Pokale und wertvolle Sachpreise.

