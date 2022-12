Kassenärzte gesucht: Erster Lichtblick

Werbung

Das massive Problem mit den unbesetzten ÖGK-Planstellen im Bezirk ( die NÖN berichtete mehrmals ) hat nun die NÖ Landesregierung auf den Plan gerufen. Ihre Idee: Es sollen vorübergehend sogenannte Vertretungsärzte eingesetzt werden, bis neue, endgültige Kassenärzte gefunden sind. In der Stadt Gänserndorf werde ein Pilotprojekt starten, heißt es vonseiten des Landes. So soll im ersten Quartal 2023 ein Kinderarzt mit ÖGK-Vertrag Dienst machen.

Wie berichtet, läuft der Vertrag mit der Kinder-Ordination von Gabriele Eineder und Beate Böchzelt mit Jahresende aus. Die beiden Ärztinnen erklärten ihre Entscheidung damit, dass sie den Patientenansturm einfach nicht mehr bewältigen können. Eineder wechselt übrigens nach Wien, wie jetzt bekannt wurde. Böchzelt dürfte als Wahlärztin, für die Patienten bezahlen müssen, bleiben.

Kassen-Kinderarzt soll im ersten Quartal 2023 starten

Vergangene Woche gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger bekannt, dass mit dem System der Vertretungsärzte die angespannte Situation entschärft werden soll. „Es ist gelungen, hier einen Weg zu finden, der einen ganz wichtigen Schritt für die Gesundheitsversorgung in unserem Bezirk darstellt“, zeigte sich Gänserndorfs Bürgermeister Landtagsabgeordneter René Lobner erfreut. Er dankt Mikl-Leitner und Eichtinger, dass „sie die Dringlichkeit meines Anliegens aufgegriffen haben und initiativ geworden sind“.

Weniger gut sieht es bei den Kassen-Internisten im Bezirk aus. Hier gibt es, wie berichtet, zwei ÖGK-Planstellen, wovon derzeit nur eine besetzt ist, nämlich in Zistersdorf. Der pensionierte Allgemeinmediziner Wolfgang Geppert aus Wilfersdorf spricht von einem „absoluten Wahnsinn“.

Fünf ÖGK-Internisten in Mödling, 2 in Gänserndorf

Er vergleicht die Bezirke Gänserndorf (107.000 Einwohner) und Mödling (120.000 Einwohner). In Letzterem gebe es drei Mal so viele Internisten mit ÖGK-Vertrag: „Und das arme, vernachlässigte Gänserndorf schaut durch die Finger.“ Geppert weiter: „Aus der Vollform eines Landesklinikums in Gänserndorf ist nichts geworden. Daher mein Appell: Gebt den betroffenen Bürgern wenigstens eine ausreichende Zahl an Kassen-Fachärzten für Innere Medizin.“

Wie kann es eigentlich sein, dass ein Bezirk, der nur geringfügig mehr Einwohner zählt, wesentlich mehr Kassen-Internisten hat? Sollten diese nicht in Relation zur Größe der Region stehen? „Im Bezirk Mödling gibt es fünf Planstellen für Innere Medizin. Es ist richtig, dass die Einwohnerzahl bei der Stellenplanung eine wichtige Rolle spielt, allerdings müssen auch das Einzugsgebiet und Pendlerströmungen berücksichtigt werden“, erklärt ÖGK-Sprecherin Viktoria Frieser.

Die Internisten in Mödling versorgen auch viele Pendler aus der Thermenregion und dem südlichen Wien. „Die Verteilung der Kassenplanstellen ist laufend ein Thema bei den Stellenplangesprächen mit der Ärztekammer“, so die Sprecherin abschließend gegenüber der NÖN.

