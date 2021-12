Kein Lockdown für Nächstenliebe

Das kleine Virus und damit zusammenhängende Maßnahmen wirken sich auch auf das geistliche Leben in den Gemeinden aus. Die Aktivitäten sind auf ein Minimum beschränkt. Der persönliche Kontakt mit den Gläubigen oder gar geselliges Beisammensein in der Vorweihnachtszeit fallen aus – zumindest einmal bis zum angeblichen Lockdown-Ende am 12. Dezember. Entsprechend puristisch schauen die Terminkalender der Pfarrgemeinden aus.

Der beliebte Minis-Adventmarkt, ein Konzert in der Kirche, das Pfarrcafé – alles schon geplant, alles wieder abgesagt. Der vierte Lockdown hat dem Groß-Schweinbarther Pfarrvikar Tamas Egri und seinem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Es ist sehr schade, aber wir müssen auf unsere Mitmenschen schauen“, gibt sich der Geistliche zerknirscht. Die Adventkranzsegnung gab es schon, aber ohne große Feier.

In den beiden Pfarrgemeinden Jedenspeigen und Sierndorf nahm Pfarrer Eugeniusz Kowalczyk die Segnung der vor dem Altar abgelegten Adventkränze vor. Die beiden Gemeinden wechseln sich jährlich in der Herstellung und dem Verkauf der traditionellen Gebinde ab, heuer war Sierndorf an der Reihe – und sie gingen weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“. Nicht ein Stück ist übrig geblieben.

Hoffnung auf das Weihnachtskonzert

Noch positiv gestimmt ist der Pfarrer im Hinblick auf das am 8. Dezember geplante Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Sierndorf. „Wir hoffen, dass es über die Bühne gehen wird“, so Kowalczyk. Wie geplant soll am Heiligen Abend die Überbringung des Friedenslichtes „hoch zu Ross“ stattfinden, ebenso wie die Kindermette – zumindest aus heutiger Sicht.

Vom Segnen der Adventkränze ließ sich auch Pfarrmoderator Davis Kalapurakkal nicht abbringen. Am ersten Adventsonntag erhielt das lichtspendende Rund sowohl in Niederabsdorf als auch in Ringelsdorf den geistlichen Segen. Am Programm der Pfarre stehen die vorweihnachtlichen Rorate-Messen ebenso wie der Festmessen-Zyklus zu den Weihnachtstagen – beginnend mit der Christmette am Freitag, dem 24. Dezember. In der Gemeinde Dürnkrut wird der Nikolo – nach Bedarf – jeweils am 4. und 5. Dezember kommen. Die Aktion läuft über die Kinderfreunde.