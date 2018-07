Der Sommer ist da, die Ferien haben begonnen. Für viele heißt es nun: Ab in den Urlaub! Damit es beim Heimkommen keine unliebsamen Überraschungen gibt, fragte die NÖN Präventionsbeamten Patrick Tomek, was zu beachten ist, um Haus und Heim während der Abwesenheit zu sichern.

„Posten Sie nichts in den sozialen Netzwerken, was auf Ihre Abwesenheit schließen lässt“, appelliert der Bezirksinspektor an die „Generation Facebook“. Zu schreiben, man fliege zwei Wochen ans Meer, komme einer Einladung gleich. Auch Fotos vom Strand mit einem exotischen Drink in der Hand sollten sich erst nach dem Urlaub im Netz finden.

„Beobachtungen sollten uns zeitnah weitergegeben werden, auch wenn sie harmlos erscheinen.“ Präventionsbeamter Patrick Tomek

Ins selbe Horn stößt Matzens SP-Bürgermeisterin Claudia Weber: „Ich dränge in der Familie und im Freundeskreis darauf, solche Postings zu unterlassen. Nachrichten können anders weitergegeben werden.“ Es hänge ja auch keiner einen Zettel an die Tür, auf dem steht: „Ich bin jetzt zwei Wochen nicht da!“

Was macht die Versicherung, wenn der Urlaub in sozialen Netzwerken dokumentiert und Zuhause eingebrochen wurde? Gottfried Hofer von der Generali Gänserndorf erklärt: „Derzeit prüfen wir die sozialen Netzwerke noch nicht auf eventuelle fahrlässigen Postings.“

Tomek mahnt, während des Urlaubs auf altbekannte Maßnahmen zurückzugreifen: Jemanden bitten, den Postkasten zu leeren, Fenster zu öffnen oder auch Rollläden auf- und zuzumachen. Zeitschaltuhren, die Licht angehen lassen, erweisen sich ebenfalls als nützlich. Dazu kommen die Sicherheits-Klassiker: Keine Schlüssel unter dem Blumentopf und keine Aufstiegshilfen wie Leitern griffbereit halten.

Tomek spricht aus Erfahrung: „Ein Angriff dauert maximal drei bis fünf Minuten und erfolgt fast ausnahmslos an Stellen, die nicht leicht eingesehen werden können.“ Bewegungsgesteuerte Lampen sind schon ein erster Hemmschuh für potenzielle Einbrecher. „Der Haupteinstieg erfolgt immer noch über Terrassentüren oder große Glasfronten“, weiß der Profi.

"Das ist eine Sache für den Profi"

Wie steht der Exekutivbeamte zu Alarmanlagen? „Das ist eine Sache für den Profi. Ein zertifizierter Anlagenbauer liefert brauchbare Lösungen.“ – um gleich eine Bitte hinzuzufügen: „Nennen Sie uns eine Kontaktperson, die – auch bei einem Fehlalarm – anzurufen ist.“ Sollte der schlimmste Fall eintreten, ist der Hausbesitzer mit einem Eigentumsverzeichnis (siehe bundeskriminalamt.at) gut beraten. Eine Aufstellung mit Fotos hilft der Polizei beim Ausforschen und dem Eigentümer mit der Hausversicherung als Beweis. Tomek rät: „Bewahren Sie solche Dokumentationen immer ausgelagert auf.“

Wer über ein sogenanntes „Smart Home“ verfügt, ist in der Lage, alle möglichen Dinge übers Handy zu steuern – auch im Urlaub. Hier kann vom Strand aus geregelt werden, wann das Licht angehen soll. Trotzdem – der wichtigste Faktor ist der Mensch, etwa in Form eines aufmerksamen Nachbarn. Der Polizist ersucht: „Beobachtungen sollten uns zeitnah weitergegeben werden. Auch wenn sie sich als harmlos herausstellten, hat niemand etwas zu befürchten.“ In Zeiten von Smartphones mit Kamerafunktion freue sich die Exekutive über Fotos von verdächtigen Gestalten oder Autokennzeichen. „In einem Fall in Weikendorf konnten wir so die Vorbereitungsarbeit zu einem Delikt erkennen.“ Ist das Kennzeichen notiert, können Personen rasch ausgeforscht werden.

Koffer packen, Vorkehrungen treffen, ein Rundgang mit kritischem Blick ums Haus und den Nachbarn bitten, ein Auge auf die Vorkommnisse zu richten – dann sollte einem entspannten Urlaub und vor allem einer ebensolchen Nachurlaubszeit nichts mehr im Wege stehen, meint der Experte.